24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:18
|07:45
|13:16
|16:11
|18:37
|19:53
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أسهم الأسواق الأمريكية تحبس أنفاسها في انتظار نتائج الانتخابات
- رصيف الصحافة: تزوير شواهد تحاليل كورونا يسقط مهاجرين مغاربة
- الجزائر تتملص من "مسؤولية الصحراء" بدفع البوليساريو إلى الواجهة
- أبو حفص ينتقد إساءة مرويات في التراث الإسلامي للنبي محمد ﷺ
- العثماني والمقاطعة
عودة خيار الحجر الكلّي تنذر بانهيار الشّركات وارتفاع مديونية الدّولة (5.00)
ولايات أمريكية تجهز الحرس الوطني لتجنب اضطرابات انتخابية محتملة (5.00)
الأنفاسي: الانتخابات "استفتاء على ترامب" .. والاستنفار يرتبط بالسلاح (5.00)
- أبو حفص ينتقد إساءة مرويات في التراث الإسلامي للنبي محمد ﷺ - (93)
- العثماني يربط "الحجر الشامل" بخروج الوضع الوبائي عن السيطرة - (81)
- عودة خيار الحجر الكلّي تنذر بانهيار الشّركات وارتفاع مديونية الدّولة - (79)
- أزواج يلجؤون إلى حيلة "لمّ شمل الأسرة" لنيْل إذن المحكمة بالتعدد - (77)
- "أطبّاء العمومي" يُفرغون المستشفيات ويهدّدون باستقالات جماعية - (76)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
6 وفيات و663 إصابة بـ"كورونا" في جهة الشرق
رصدت جهة الشرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 663 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح مجموع الإصابات منذ بداية تفشي الوباء بالجهة ذاتها 13.765 حالة.
وسجلت عمالة وجدة-أنجاد وحدها 291 حالة، يليها إقليم الناظور بـ183 حالة، وإقليم جرادة بـ56 حالة، وإقليم بركان بـ50 حالة؛ فيما سجل إقليم الدريوش 30 حالة، وإقليم فكيك 21 حالة، وإقليم جرسيف 19 حالة، وأخيرا إقليم تاوريرت 13 حالة.
وسجلت جهة الشرق خلال المدة ذاتها 6 حالات وفاة بسبب فيروس "كورونا، من بينها 3 حالات بعمالة وجدة-أنجاد، وحالتان بإقليم الناظور، وحالة واحدة بإقليم بركان؛ ليصبح عدد ضحايا الوباء في الجهة ذاتها 300 حالة.
يُذكر أن جهة الشرق حلّت في المرتبة الثّانية وطنيا من حيث الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس "كوفيد-19"، مسبوقةً بجهة الدّار البيضاء- سطات التي سجّلت اليوم ما مجموعه 2109 حالات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
اقليم فجيج
فجيج.بوعرفة.تندرارة. معتركة. عين الشعير. بوعنان.عين الشواطر .بني تادحيت تالسينت. الحجوي. بومريم
اقليم جرادة
جرادة.عين بني مطهر تويسيت.
ولاية وجدة
اقليم بركان
بركان.احفير. السعيدية. الركادة.اكليم.مداغ
اقليم الناظور
الناظور.سلوان. ازغنغان. العروي.بني انصار.زايو..مليلية
اقليم تاوريرت
تاوريرت. العيون الشرقية.
اقليم كرسيف.
ادن جهة كبيرة .ولكن رغم دلك اللطف من الله ويزول الوباء انشاء الله