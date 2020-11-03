24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1807:4513:1616:1118:3719:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عودة خيار الحجر الكلّي تنذر بانهيار الشّركات وارتفاع مديونية الدّولة (5.00)

  2. تبعات حجر صحي شامل (5.00)

  3. بلاغ البيجيدي والهجمات الإرهابية (5.00)

  4. ولايات أمريكية تجهز الحرس الوطني لتجنب اضطرابات انتخابية محتملة (5.00)

  5. الأنفاسي: الانتخابات "استفتاء على ترامب" .. والاستنفار يرتبط بالسلاح (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | 6 وفيات و663 إصابة بـ"كورونا" في جهة الشرق

6 وفيات و663 إصابة بـ"كورونا" في جهة الشرق

6 وفيات و663 إصابة بـ"كورونا" في جهة الشرق
عبد الكريم هرواش من الناظور
الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 21:40

رصدت جهة الشرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 663 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح مجموع الإصابات منذ بداية تفشي الوباء بالجهة ذاتها 13.765 حالة.

وسجلت عمالة وجدة-أنجاد وحدها 291 حالة، يليها إقليم الناظور بـ183 حالة، وإقليم جرادة بـ56 حالة، وإقليم بركان بـ50 حالة؛ فيما سجل إقليم الدريوش 30 حالة، وإقليم فكيك 21 حالة، وإقليم جرسيف 19 حالة، وأخيرا إقليم تاوريرت 13 حالة.

وسجلت جهة الشرق خلال المدة ذاتها 6 حالات وفاة بسبب فيروس "كورونا، من بينها 3 حالات بعمالة وجدة-أنجاد، وحالتان بإقليم الناظور، وحالة واحدة بإقليم بركان؛ ليصبح عدد ضحايا الوباء في الجهة ذاتها 300 حالة.

يُذكر أن جهة الشرق حلّت في المرتبة الثّانية وطنيا من حيث الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس "كوفيد-19"، مسبوقةً بجهة الدّار البيضاء- سطات التي سجّلت اليوم ما مجموعه 2109 حالات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - محمد لعيوني الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 21:53
يجب ان لا نهول الامر وفي المقابل يجب ان لا نستهين به. الشرق يضم عدة اقاليم وعمالات وادا قسمنا نسبة الاصابات على السكان .اضافة الى عودة الحياة الطبيعية من شغل وتعليم ونقل وووو. اعتبر الارقام عادية .لمن لا يعرف جهة الشرق جيدا .
اقليم فجيج
فجيج.بوعرفة.تندرارة. معتركة. عين الشعير. بوعنان.عين الشواطر .بني تادحيت تالسينت. الحجوي. بومريم
اقليم جرادة
جرادة.عين بني مطهر تويسيت.
ولاية وجدة
اقليم بركان
بركان.احفير. السعيدية. الركادة.اكليم.مداغ
اقليم الناظور
الناظور.سلوان. ازغنغان. العروي.بني انصار.زايو..مليلية
اقليم تاوريرت
تاوريرت. العيون الشرقية.
اقليم كرسيف.
ادن جهة كبيرة .ولكن رغم دلك اللطف من الله ويزول الوباء انشاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
2 - العدوى بدأت منذ مدة الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 22:00
بدأت العدوى تنتشر بعد انتقال مصابين من مدن أخرى إلى المنطقة الشرقية سواء لقضاء العطلة أو السكن، ثم انتشار حفلات الأعراس بدون قانون، وتدخلت أيادي للسماح بمختلف الحفلات، أضف إلى ذلك تجول الناس في الأسواق وسط المدينة دون احتياطات ،انتشار فكرة عدم وجود كورونا وسط أميين وجاهلين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - بحثا عن الفرج . الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 22:27
الآن بدأت تداعيات الجائحة تظهر في الأرجاء وجوه شاحبة خائفة فمتى يزول هذا الكابوس الطويل .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - الى صاحب التعليق الاول الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 22:28
لصاحب التعليق الاول .. كم عدد سكان الجهة الشرقية كاملة .. اذا قارنها بالدار البيضاء فقط .. لعلمك عمالة انكاد سكانها نصف مليون .. هل تعلم ان تسجيل 170 حالة مثلا .. يعني 1700حالة في الدارالبيضاء .. اذا قارنا ذلك بعدد السكان .. لذلك نسب الاصابة في الجهة الشرقية نسب مقلقة و مهولة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.