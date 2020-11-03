6 وفيات و663 إصابة بـ"كورونا" في جهة الشرق

عبد الكريم هرواش من الناظور

رصدت جهة الشرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 663 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح مجموع الإصابات منذ بداية تفشي الوباء بالجهة ذاتها 13.765 حالة.

وسجلت عمالة وجدة-أنجاد وحدها 291 حالة، يليها إقليم الناظور بـ183 حالة، وإقليم جرادة بـ56 حالة، وإقليم بركان بـ50 حالة؛ فيما سجل إقليم الدريوش 30 حالة، وإقليم فكيك 21 حالة، وإقليم جرسيف 19 حالة، وأخيرا إقليم تاوريرت 13 حالة.

وسجلت جهة الشرق خلال المدة ذاتها 6 حالات وفاة بسبب فيروس "كورونا، من بينها 3 حالات بعمالة وجدة-أنجاد، وحالتان بإقليم الناظور، وحالة واحدة بإقليم بركان؛ ليصبح عدد ضحايا الوباء في الجهة ذاتها 300 حالة.

يُذكر أن جهة الشرق حلّت في المرتبة الثّانية وطنيا من حيث الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس "كوفيد-19"، مسبوقةً بجهة الدّار البيضاء- سطات التي سجّلت اليوم ما مجموعه 2109 حالات.