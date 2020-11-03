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الرئيسية | جهات | رياح قوية وأمطار رعدية تهم مناطق في المملكة

رياح قوية وأمطار رعدية تهم مناطق في المملكة

رياح قوية وأمطار رعدية تهم مناطق في المملكة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 20:28

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه يرتقب أن تهم رياح قوية محليا تبلغ سرعتها ما بين 75 و90 كلم في الساعة، يومي الخميس والجمعة المقبلين، عددا من عمالات وأقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الرياح ستهم كلا من عمالات وأقاليم ميدلت، وبولمان، وأزيلال، والحوز، وتارودانت، وشيشاوة، وتنغير، وورزازات، وفكيك، وجرادة، وكرسيف، وتاوريرت، ووجدة، وبركان.

وأضاف المصدر ذاته، أن رياحا نسبيا قوية (ما بين 60 و65 كلم/س)، ستهم السواحل الأطلسية شمال أكادير، وسواحل البحر الأبيض المتوسط خلال نفس الفترة.

وحسب المديرية، فإن بعض الأمطار الرعدية المعتدلة محليا ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير والصغير، ابتداء من يوم غد الأربعاء على الساعة السادسة مساء إلى غاية مساء يوم الخميس على الساعة الثامنة صباحا، مشيرة إلى أن هذه الأمطار ستكون مصحوبة محليا بتساقط ثلوج فوق القمم التي يفوق ارتفاعها 2100 م (10 إلى 40 سم) بأقاليم الحوز وشيشاوة وأزيلال وتنغير، وميدلت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - مواطنة حرة الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 20:46
يااااااربي تشدها هاد الشتا ٢٠ يوم متتالية.غر نشبعو منها كولو كاملين امين راه توحشنا الشتا.
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219
2 - أخوكم الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 20:47
إنشاء الله، كل شيء بإذن الله.......
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3 - علي نايت عمر الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 20:47
امطار الخير على قد النفع ان شاء الله
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117
4 - مواطن الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 20:50
اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة ؛ اللهم ارزقنا الغيت و لا تجعلنا من القانطين.
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97
5 - ahmed الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 20:54
اللهم احفظ بلدنا الحبيب وابعد عنه كل مكروه
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61
6 - hôtel alpha الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 20:54
اللهم اسقنا الغيت ولا تجعلنا من القانطين
اللهم اسقنا غيثا نافعا
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78
7 - نور ربيع الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 20:55
وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب
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4
8 - مغربية تحب بلدها الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 20:55
الله يرحمنا بالغيث النافع ليغسل القلوب وينشر البهجة والمحبة بين الناس ويزيل عنا الوباء
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6
9 - الوطنية الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 21:00
يا ربي ارحم عبادك وبهيمتك والله كنت مارة في الطريق شيئا ما فيها عشب ذابل دعوت الله أن يعتق تلك الأعشاب من الموت المحقق واتمناها دعوة مستجابة لعدة ايام تحيا الأرض ونشتم رائحة التراب المبلل اللهم امين
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7
10 - chebani laslaa الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 21:01
بردا وسلاما انشاء الله تعالى على البلاد والعباد
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6
11 - firdaous الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 21:04
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين♡
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7
12 - مواطن معاصر الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 21:08
اللهم صيبا نافعا اللهم ارفع عنا الوباء يا ارحم الراحمين
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6
13 - tanger الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 21:11
اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً
فأرسل السماء علينا مدراراً
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه
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