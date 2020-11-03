24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:18
|07:45
|13:16
|16:11
|18:37
|19:53
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الجزائر تتملص من "مسؤولية الصحراء" بدفع البوليساريو إلى الواجهة
- أبو حفص ينتقد إساءة مرويات في التراث الإسلامي للنبي محمد ﷺ
- العثماني والمقاطعة
- حسن بوستة .. عين علميّة تراقب تداعيات الهجرة من "لييج" البلجيكية
- بوستة.. الأبحاث والهجرة
عودة خيار الحجر الكلّي تنذر بانهيار الشّركات وارتفاع مديونية الدّولة (5.00)
ولايات أمريكية تجهز الحرس الوطني لتجنب اضطرابات انتخابية محتملة (5.00)
الأنفاسي: الانتخابات "استفتاء على ترامب" .. والاستنفار يرتبط بالسلاح (5.00)
- أبو حفص ينتقد إساءة مرويات في التراث الإسلامي للنبي محمد ﷺ - (91)
- عودة خيار الحجر الكلّي تنذر بانهيار الشّركات وارتفاع مديونية الدّولة - (79)
- العثماني يربط "الحجر الشامل" بخروج الوضع الوبائي عن السيطرة - (78)
- "أطبّاء العمومي" يُفرغون المستشفيات ويهدّدون باستقالات جماعية - (76)
- أزواج يلجؤون إلى حيلة "لمّ شمل الأسرة" لنيْل إذن المحكمة بالتعدد - (74)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رياح قوية وأمطار رعدية تهم مناطق في المملكة
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه يرتقب أن تهم رياح قوية محليا تبلغ سرعتها ما بين 75 و90 كلم في الساعة، يومي الخميس والجمعة المقبلين، عددا من عمالات وأقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الرياح ستهم كلا من عمالات وأقاليم ميدلت، وبولمان، وأزيلال، والحوز، وتارودانت، وشيشاوة، وتنغير، وورزازات، وفكيك، وجرادة، وكرسيف، وتاوريرت، ووجدة، وبركان.
وأضاف المصدر ذاته، أن رياحا نسبيا قوية (ما بين 60 و65 كلم/س)، ستهم السواحل الأطلسية شمال أكادير، وسواحل البحر الأبيض المتوسط خلال نفس الفترة.
وحسب المديرية، فإن بعض الأمطار الرعدية المعتدلة محليا ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير والصغير، ابتداء من يوم غد الأربعاء على الساعة السادسة مساء إلى غاية مساء يوم الخميس على الساعة الثامنة صباحا، مشيرة إلى أن هذه الأمطار ستكون مصحوبة محليا بتساقط ثلوج فوق القمم التي يفوق ارتفاعها 2100 م (10 إلى 40 سم) بأقاليم الحوز وشيشاوة وأزيلال وتنغير، وميدلت.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
اللهم اسقنا غيثا نافعا
فأرسل السماء علينا مدراراً
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه