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كُتّاب وآراء
تجاهل تدابير كورونا يغلق ثانوية "ديكارت" بالرباط
مازالت أبواب ثانوية ديكارت بالعاصمة الرباط موصدة في وجه التلاميذ عقب قرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين توقيف الدراسة الحضورية بالمؤسسة إلى حين تفعيل عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
مصادر هسبريس أوردت أن إدارة المؤسسة التعليمية لم تستجب لملاحظات اللجان المشتركة المكلفة بالمراقبة التي قامت بزيارات متعددة إلى المؤسسة للاطلاع على مدى تفعيل إجراءات السلامة، حيث أصرت على مواصلة العمل دون التجاوب مع توصياتها.
تحرك لجان المراقبة، تقول المصادر، جاء بعد رصد إصابة 10 أفراد من الأسرة التربوية بالمؤسسة بفيروس كورونا المستجد، حيث طلب من إدارة المؤسسة تفعيل اجراءات التباعد الاجتماعي وتقليص عدد التلاميذ في الأقسام، وتخصيص قسم قار لكل مستوى، وإجراءات التحاليل المخبرية للكشف عن كورونا وسط التلاميذ، وهو ما تماطلت الإدارة في تنفيذه.
وأوردت المصادر أن إدارة المؤسسة اجتمعت مرات عدة مع مسؤولين بولاية الجهة وبوزارة التربية الوطنية وبوزارة الخارجية، وبحضور تمثيلية عن السفارة الفرنسية بالرباط، دون أن تتفاعل مع التوجيهات المطلوبة منها، ليقرر مدير الأكاديمية الجهوية إصدار قرار الإغلاق إلى حين تفعيل ملاحظات اللجان المكلفة بالمراقبة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
أنا لو مكان الأكاديمية سأنتظر حتى يلبو جميع المتطلبات ثم ابدا في المماطلة شي شهر عاد نعطيهم الرخصة يحلو.