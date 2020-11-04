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تجاهل تدابير كورونا يغلق ثانوية "ديكارت" بالرباط

تجاهل تدابير كورونا يغلق ثانوية "ديكارت" بالرباط
هسبريس من الرباط
الأربعاء 04 نونبر 2020 - 13:25

مازالت أبواب ثانوية ديكارت بالعاصمة الرباط موصدة في وجه التلاميذ عقب قرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين توقيف الدراسة الحضورية بالمؤسسة إلى حين تفعيل عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

مصادر هسبريس أوردت أن إدارة المؤسسة التعليمية لم تستجب لملاحظات اللجان المشتركة المكلفة بالمراقبة التي قامت بزيارات متعددة إلى المؤسسة للاطلاع على مدى تفعيل إجراءات السلامة، حيث أصرت على مواصلة العمل دون التجاوب مع توصياتها.

تحرك لجان المراقبة، تقول المصادر، جاء بعد رصد إصابة 10 أفراد من الأسرة التربوية بالمؤسسة بفيروس كورونا المستجد، حيث طلب من إدارة المؤسسة تفعيل اجراءات التباعد الاجتماعي وتقليص عدد التلاميذ في الأقسام، وتخصيص قسم قار لكل مستوى، وإجراءات التحاليل المخبرية للكشف عن كورونا وسط التلاميذ، وهو ما تماطلت الإدارة في تنفيذه.

وأوردت المصادر أن إدارة المؤسسة اجتمعت مرات عدة مع مسؤولين بولاية الجهة وبوزارة التربية الوطنية وبوزارة الخارجية، وبحضور تمثيلية عن السفارة الفرنسية بالرباط، دون أن تتفاعل مع التوجيهات المطلوبة منها، ليقرر مدير الأكاديمية الجهوية إصدار قرار الإغلاق إلى حين تفعيل ملاحظات اللجان المكلفة بالمراقبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - استغرب الأربعاء 04 نونبر 2020 - 13:33
قرا القراية فرنسية و خدم الخدمة مغربية العجب وصافي
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31
2 - akram الأربعاء 04 نونبر 2020 - 13:50
الفرنسيون يتعاملون معنا باستعلاء حتى في بلدنا. لمذا تشارك الخارجية في الاجتماع؟
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24
3 - كفن للبيع الأربعاء 04 نونبر 2020 - 13:57
ثانوية واد الذهب بسباتة بالدارالبيضاء غلقت بسبب كورونا. كورونا تثكاثر و نحن نتجاهل. كورونا لا تحارب بدورية السلطة مع الثامنة.
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4
4 - جمال الأربعاء 04 نونبر 2020 - 13:58
هل المراقبة يخضع لها جميع المدارس كالخصوصية بصفة منظمة ام بعشواءية او حتى تظهر حالات نتمنى ان تتم المراقبة في مدارسنا للتاكد من احترام التدابير او بالاحرى لاجبارهم على احترامها مادامت مدارس البعثات لم تحترمها فالمدارس الاخرى حدث ولا حرج
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3
5 - عيق وفيق الأربعاء 04 نونبر 2020 - 14:02
مثل هده المؤسسات يجب ان تغلق نهائيا لانها ليست سوى وسيلة لابتزاز اموال المغاربة لان فرنسا بنفسها تعترف بتقهقر منظومتها التعليمية امام المنظومة الانجلو ساكسونية.
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6
6 - Amine kech الأربعاء 04 نونبر 2020 - 14:14
العنجهية الفرنسية لا حدود لها من نهار بان هاد ماكرون بونابارت و فرنسا تظن نفسها فوق جميع الامم يجب التعامل معهم بحزم أكثر من اللازم حتى يعرفو أن قيمتهم أصغر مما يظنون.
أنا لو مكان الأكاديمية سأنتظر حتى يلبو جميع المتطلبات ثم ابدا في المماطلة شي شهر عاد نعطيهم الرخصة يحلو.
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