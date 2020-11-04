أمطار ورياح وثلوج في عدد من المناطق بالمملكة

هسبريس من الرباط

أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أوردت من خلالها أن عمالات وأقاليم أسفي وتارودانت والحوز وورزازات وتنغير والرشيدية وميدلت ستعرف أمطارا قوية وأحيانا رعدية، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء على الساعة السادسة مساء وإلى حدود يوم الخميس على الساعة الثامنة صباحا.

كما أوردت المديرية أن بعض الأمطار الرعدية المعتدلة ستهم عشية ومساء هذا اليوم كلا من أقاليم تازة وفاس وبولمان والحاجب والخميسات والجديدة والصويرة، وستكون الزخات مصحوبة بالبرد.

وفي النشرة ذاتها، أعلنت المديرية أن رياحا محليا قوية، تبلغ سرعتها 75 إلى 90 كيلومترا في الساعة، ستهم خلال الفترة الممتدة من الخميس إلى الجمعة، عمالات وأقاليم ميدلت وبولمان وأزيلال والحوز وتارودانت وشيشاوة وتنغير وورزازات وفكيك وجرادة وجرسيف وتاوريرت ووجدة وبركان.

وستكون هذه الرياح مصحوبة بالغبار محليا، وستهم بعض الرياح القوية نسبيا (65 و60 كيلومترا في الساعة)، مساء اليوم، السواحل الأطلسية شمال الدار البيضاء وغرب سواحل البحر الأبيض المتوسط.

وستعرف أقاليم وعمالات الحوز وشيشاوة وأزيلال وتنغير وميدلت تساقطات ثلجية ابتداء من ارتفاع 2100 متر على مستوى سطح البحر، خلال الفترة الممتدة من اليوم الأربعاء على الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الخميس على الساعة الثانية عشر زوالا، حيث صنفت درجة اليقظة من المستوى البرتقالي.