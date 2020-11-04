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الرئيسية | جهات | الملحقة الإدارية الـ10 بمقاطعة أكدال تستأنف العمل

الملحقة الإدارية الـ10 بمقاطعة أكدال تستأنف العمل

الملحقة الإدارية الـ10 بمقاطعة أكدال تستأنف العمل
هسبريس من الرباط
الأربعاء 04 نونبر 2020 - 18:10

أعلنت بديعة بناني، رئيسة مجلس مقاطعة أكدال- الرياض بمدينة الرباط، إلى علم كافة المواطنات والمواطنين من ساكنة المقاطعة، أن العمل بالملحقة الإدارية العاشرة أكدال سيستأنف، كما كان مقررا، ابتداء من الخميس 5 نونبر الجاري، وفق التوقيت الرسمي المعمول به.

وأهابت رئيسة مجلس مقاطعة أكدال- الرياض، عبر إعلان توصلت هسبريس بنسخة منه، "بالمواطنات والمواطنين الأفاضل الالتزام بالتدابير الاحترازية وقواعد السلامة اللازمة، واحترام التباعد بطابور الانتظار، حماية لسلامة الجميع".

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