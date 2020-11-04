الملحقة الإدارية الـ10 بمقاطعة أكدال تستأنف العمل

هسبريس من الرباط

أعلنت بديعة بناني، رئيسة مجلس مقاطعة أكدال- الرياض بمدينة الرباط، إلى علم كافة المواطنات والمواطنين من ساكنة المقاطعة، أن العمل بالملحقة الإدارية العاشرة أكدال سيستأنف، كما كان مقررا، ابتداء من الخميس 5 نونبر الجاري، وفق التوقيت الرسمي المعمول به.

وأهابت رئيسة مجلس مقاطعة أكدال- الرياض، عبر إعلان توصلت هسبريس بنسخة منه، "بالمواطنات والمواطنين الأفاضل الالتزام بالتدابير الاحترازية وقواعد السلامة اللازمة، واحترام التباعد بطابور الانتظار، حماية لسلامة الجميع".