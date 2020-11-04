محور الرباط الدار البيضاء يشهد أكثر من 3 آلاف حالة خلال يوم

هسبريس من الرباط

سجلت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، 5745 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 82 شخصاً بسبب هذا المرض، فيما تعافى منه 3977 مصاباً.

وحسب مُعطيات وزارة الصحة فقد بلغت الحالات النشطة إلى حدود اليوم 37442 حالة، أما العدد الإجمالي للحالات الخطرة أو الحرجة فناهز 886، إذ انضافت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 76 حالة جديدة.

وتبلغ حالياً نسبة الفتك 1.7 في المائة، فيما تصل نسبة التعافي 82.4 في المائة، أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بكوفيد-19 فوصلت إلى 38.4 في المائة.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجلت جهة الدار البيضاء سطات 2478 حالة، منها 2059 في الدار البيضاء، و86 في سطات، و81 في المحمدية، و60 في النواصر، و54 في كل من سيدي بنور والجديدة، و45 في برشيد، و23 في مديونة، و16 في بن سليمان.

المرتبة الثانية عادت لجهة الرباط سلا القنيطرة، التي سجلت 896 حالة جديدة، منها 392 حالة في سلا، و205 في الصخيرات تمارة، و142 في القنيطرة، و96 في الرباط، و46 في الخميسات، و15 في سيدي قاسم.

جهة الشرق حلت ضمن المرتبة الثالثة بـ 781 حالة جديدة، منها 424 في وجدة أنكاد، و102 في بركان، و80 في الناظور، و67 في تاوريرت، و37 في جرسيف، و28 في فجيج، و25 في جرادة، و18 في الدريوش.

وأحصت مصالح وزارة الصحة 379 إصابة جديدة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، منها 131 في طنجة أصيلة، و77 في تطوان، و63 في المضيق الفنيدق، و45 في الحسيمة، و30 في العرائش، و26 في الشاون، و7 في وزان.

وأُصيب 290 شخصاً بالفيروس على مستوى جهة مراكش آسفي، منهم 180 في مراكش، و33 في قلعة السراغنة، و24 في اليوسفية، و23 في الصويرة، و15 في الرحامنة، و8 في شيشاوة، و7 في الحوز.

جهة سوس ماسة سجلت 257 حالة جديدة، منها 189 في أكادير إداوتنان، و34 في إنزكان آيت ملول، و18 في تارودانت، 9 في تزينت، و7 في شتوكة آيت باها.

وفي جهة بني ملال خنيفرة، تم رصد 182 حالة جديدة، منها 82 في خريبكة، و52 في الفقيه بن صالح، و30 في أزيلال، و11 في خنيفرة، و7 في بني ملال.

كما أفادت وزارة الصحة بإصابة 144 شخصاً بالفيروس بجهة درعة تافيلات، منهم 55 في الرشيدية، و44 في ميدلت، و18 في تنغير، و18 في ورززات، و9 في زاكورة.

جهة الداخلة وادي الذهب شهدت ارتفاعاً في الإصابات، إذ سجلت 132 حالة على مستوى وادي الذهب. أما جهة فاس مكناس فرصدت 90 حالة، منها 25 في فاس، و18 في تازة، و15 في كل من مكناس وإفران، و11 في صفور، و4 في الحاجب، و2 في بولمان.

وفي جهة كلميم واد نون، سجلت 66 إصابة جديدة، منها 58 في كلميم، و3 في كل من طانطان وسيدي إفني، و2 في آسا الزاك.

أقل الإصابات وطنياً سجل في جهة العيون الساقية الحمراء بـ50 إصابة جديدة، موزعة على العيون بـ40 حالة، والسمارة بـ8 و2 في طرفاية.

وبخصوص توزيع الوفيات الـ82 فقد رصدت 20 في الدار البيضاء، و6 في الجديدة، و4 في سلا، وواحدة في الصخيرات تمارة، و3 في القنيطرة، و2 في الرباط، و1 في سيدي قاسم و2 في سيدي سليمان.

وتوفي بسبب الفيروس 5 مصابين في وجدة أنكاد، و3 في بركان، و2 في كل من الناظور وتاوريرت وفجيج، و3 في جرادة و4 في مراكش، وواحد في كل من الدرويش ووزان وقلعة السراغنة واليوسفية والصويرة والرحامنة.

كما تم تسجيل وفاة واحدة في كل من أكادير إدا وتنان وإنزكان آيت ملول وشتوكة آيت باها، و6 وفيات في خريبكة، وواحدة في كل من الرشيدية وفاس، و3 في تازة، و2 في العيون.