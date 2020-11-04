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الرئيسية | جهات | محور الرباط الدار البيضاء يشهد أكثر من 3 آلاف حالة خلال يوم

محور الرباط الدار البيضاء يشهد أكثر من 3 آلاف حالة خلال يوم

محور الرباط الدار البيضاء يشهد أكثر من 3 آلاف حالة خلال يوم
هسبريس من الرباط
الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:00

سجلت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، 5745 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 82 شخصاً بسبب هذا المرض، فيما تعافى منه 3977 مصاباً.

وحسب مُعطيات وزارة الصحة فقد بلغت الحالات النشطة إلى حدود اليوم 37442 حالة، أما العدد الإجمالي للحالات الخطرة أو الحرجة فناهز 886، إذ انضافت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 76 حالة جديدة.

وتبلغ حالياً نسبة الفتك 1.7 في المائة، فيما تصل نسبة التعافي 82.4 في المائة، أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بكوفيد-19 فوصلت إلى 38.4 في المائة.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجلت جهة الدار البيضاء سطات 2478 حالة، منها 2059 في الدار البيضاء، و86 في سطات، و81 في المحمدية، و60 في النواصر، و54 في كل من سيدي بنور والجديدة، و45 في برشيد، و23 في مديونة، و16 في بن سليمان.

المرتبة الثانية عادت لجهة الرباط سلا القنيطرة، التي سجلت 896 حالة جديدة، منها 392 حالة في سلا، و205 في الصخيرات تمارة، و142 في القنيطرة، و96 في الرباط، و46 في الخميسات، و15 في سيدي قاسم.

جهة الشرق حلت ضمن المرتبة الثالثة بـ 781 حالة جديدة، منها 424 في وجدة أنكاد، و102 في بركان، و80 في الناظور، و67 في تاوريرت، و37 في جرسيف، و28 في فجيج، و25 في جرادة، و18 في الدريوش.

وأحصت مصالح وزارة الصحة 379 إصابة جديدة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، منها 131 في طنجة أصيلة، و77 في تطوان، و63 في المضيق الفنيدق، و45 في الحسيمة، و30 في العرائش، و26 في الشاون، و7 في وزان.

وأُصيب 290 شخصاً بالفيروس على مستوى جهة مراكش آسفي، منهم 180 في مراكش، و33 في قلعة السراغنة، و24 في اليوسفية، و23 في الصويرة، و15 في الرحامنة، و8 في شيشاوة، و7 في الحوز.

جهة سوس ماسة سجلت 257 حالة جديدة، منها 189 في أكادير إداوتنان، و34 في إنزكان آيت ملول، و18 في تارودانت، 9 في تزينت، و7 في شتوكة آيت باها.

وفي جهة بني ملال خنيفرة، تم رصد 182 حالة جديدة، منها 82 في خريبكة، و52 في الفقيه بن صالح، و30 في أزيلال، و11 في خنيفرة، و7 في بني ملال.

كما أفادت وزارة الصحة بإصابة 144 شخصاً بالفيروس بجهة درعة تافيلات، منهم 55 في الرشيدية، و44 في ميدلت، و18 في تنغير، و18 في ورززات، و9 في زاكورة.

جهة الداخلة وادي الذهب شهدت ارتفاعاً في الإصابات، إذ سجلت 132 حالة على مستوى وادي الذهب. أما جهة فاس مكناس فرصدت 90 حالة، منها 25 في فاس، و18 في تازة، و15 في كل من مكناس وإفران، و11 في صفور، و4 في الحاجب، و2 في بولمان.

وفي جهة كلميم واد نون، سجلت 66 إصابة جديدة، منها 58 في كلميم، و3 في كل من طانطان وسيدي إفني، و2 في آسا الزاك.

أقل الإصابات وطنياً سجل في جهة العيون الساقية الحمراء بـ50 إصابة جديدة، موزعة على العيون بـ40 حالة، والسمارة بـ8 و2 في طرفاية.

وبخصوص توزيع الوفيات الـ82 فقد رصدت 20 في الدار البيضاء، و6 في الجديدة، و4 في سلا، وواحدة في الصخيرات تمارة، و3 في القنيطرة، و2 في الرباط، و1 في سيدي قاسم و2 في سيدي سليمان.

وتوفي بسبب الفيروس 5 مصابين في وجدة أنكاد، و3 في بركان، و2 في كل من الناظور وتاوريرت وفجيج، و3 في جرادة و4 في مراكش، وواحد في كل من الدرويش ووزان وقلعة السراغنة واليوسفية والصويرة والرحامنة.

كما تم تسجيل وفاة واحدة في كل من أكادير إدا وتنان وإنزكان آيت ملول وشتوكة آيت باها، و6 وفيات في خريبكة، وواحدة في كل من الرشيدية وفاس، و3 في تازة، و2 في العيون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - ابن حمو الريفي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:06
وبهذا ثبت رؤية هلال الحجر الصحي بالمغرب أهله الله علينا باليمن والبركات وكل شهر وحجركم مبارك سعيد
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92
2 - خبير طبي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:12
يجب غلق مدينتي الرباط و الدار البيضاء بشكل كامل بسبب انفلات الفيروس
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36
3 - اسماء الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:14
في مدينة الدار البيضاء الرقم المسجل ضعيف جدا موازاة مع مانرى بأم أعيننا
دهبت لسوق نمودجي الكل تقريبا بدون كمامة تقارب لم نعهده حتى قبل كورونا
والكل مبسوط فرحان بكمامة تحت الدقن او في العنق....
وجدت نفسي بكمامة كأني من كوكب اخر
الحجر لي يليق لينا حتى لا نؤدي بعضنا
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83
4 - بصراحة الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:15
نسبة ملأ الأسرة ؟ لمن ؟
كل الناس تشكي من المستشفى و تفضل المنزل
نخاف المستشفى أكثر من كوفيد
لذلك اعتقد أن نسبة الاصابات أكبر بكثير عن المعلن عنه
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48
5 - الوضع خطير جدا الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:16
سيطلع بعض الاغبياء بالتشكيك في الارقام ،اقول لهم أن الوضع خطير جدا في المغرب،و ان لم تقم الدولة بالتحرك سريعا ستحل الكارثة ،ومن يقول أن المغرب يقلد فرنسا فاغلب الدول الاوربيه اعادت الحجر وهنا في اسبانيا سوف يتم اتحاد القرار يوم الاتنين، ما مصلحة الدولة في فرض الحجر على الرغم من العواقب الاقتصادية و اتقال ميزانية الدولة و الضغط عليها ان لم يكن من اجل الحفاظ على حياة المواطنين ،اما الاغبياء فقط من يعتقدون فقط أن الدولة تريد أن تحبسهم في بيوتهم اين المنطق في هذا و اي سياسي له مصلحة من هذا
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42
6 - الحجر الصحي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:16
الحجر الصحي أصبح لازم و واضح فهمتو
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36
7 - مواطن غيور1/ العقل الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:16
السلام عليكم
على المغاربة الفيروس موجود و لا ينكره إلا دو ضعف في العقل، و هو باق معنا إلى أن يرث الله الأرض و من عليها.
لاكننا يمكننا أن ننتصر عليه بالإرادة أولا، و بممارسة الرياضة و تجنب كل ما يعكر العقل، و بأخبار كوفيد التي تقتل الرغبة في الحياة.
الاحتياطات الصحية واجبة و الأكل الصحي أيضا، لاكن دون تهويل أو خوف، و الأهم من دالك كله الإيمان بالقدر.
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30
8 - رأي خبير الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:16
الاكيد أن العدد قليل لان هناك من المواطنين لا تظهر عليهم أعراض المرض وهناك الكثير من لايعملوا التحليل وياخدون الدواء مباشرة من الصيدليات.ومن المنتظر أن ترتفع طيلة شهر نونبر ودجنبر تزامنا مع والزكام والتعفنات إلرئوية ولن ينفع معه الحجر ولا طوارئ .الله يحفظ .
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21
9 - Qarfaoui Genova الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:17
نعلم أن الحجر الصحي له سلبياته على المواطن و على إقتصاد البلاد
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20
10 - مغربي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:17
العجب !!!! ارقام تأكد أن الحجر الصحي لي كان دار غي مضيعة لكل شيىء
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16
11 - عابر سبيل الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:18
انه الحجر الصحي يا سادة لا داعي للتأخر فلنحسبها بالرياضيات . عدم القيام بالحجر الصحي السريع سيضاعف من المرض و بالتالي ستصبح الوضعية كارثية و بعدها سيتم فرض الحجر الصحي الزاميا لمدة أطول من الان مما سيخلق تداعيات اقتصادية اكبر مما لو تم فرض الحجر الان ولكم واسع النظر.
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7
12 - Maghribi الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:19
أنا كنت دائما ضد الحجر الشامل ولكن هده الأرقام فعلا مخيفة
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2
13 - يوسف المغربي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:20
سؤال محيرني ... علاش أغلب الوفايات هما الناس لي فوق الستينات أ عندهم التغطية الصحية ؟؟!!
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1
14 - هسام الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:20
كيدقو علينا. السيناريو مغربي كيف العادة
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-2
15 - مواطنة من أسرة التعليم. الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:21
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلى حصيلة منذ ظهور الوباء في المغرب.
يا ربي تلطف بينا و تحفظ الجميع.
يجب علينا المزيد ثم المزيد من الحذر.
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9
16 - متابع الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:21
كالعادة.آسفي خالية من الوباء و الحمد لله.
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11
17 - Bn moussa fatem. zhra rabat الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:22
حذاري ثم حذاري ثم حذاري أوصيك العثماني الوضع أخطر مما تتصور ومن كرونا نفسها لان جنوي وصلات لعصم يارئيس حكومه
انتشر لبطاله الفقر والجوع والاجرام وطلاق في الحجر وأقفلت أبواب رزق لمهن وتجار وصناع اد استتنينا اتابعكم وعشيقاتكم. تبيعاتكم وبرلمانكم ووزراتكم ودواوينكم أصحاب الاجور مضمونه كل نهايه شهر بعد ارتفاع حلات كرونا بعدد من المدن المغربيه لاشك ان لحكومة ومن خلال خرجت لعثماني لقياس ضغط شارع و إطلاق اشعات ااحجر الشامل بالمغرب مثل ماما فرنسا سيقفل باب ارازاق ملاين لبشر في الأسبوع لمقبل ال نهايه سنه ماما فرنسا او غيره من دول ادا أقفلت أبواب رزق شعبه ضرست لموضوع من كل جاَنبه وخصصت حوالي 115مليار دولار لدعم جميع فئيات المجتمع لافرق بين فقير ومتوسط دخل لان الكل سواسيه مضروبه فيه حت لجدر خصوصا الدين ليس لهم تعويضات متيازات وربيلات َبريمات واجره شهريه وهو ناعس في دارو اكثر من 9اشهر لم يلتحقو بالادارات هم الذين يطلقون اشعات ويردون مزيد من ااحجر الكلى لتوفير... ويدخروم أموال تنقل واكل خارج منزل
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-3
18 - يوسف الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:31
طبعا السبب عيد الأضحى. ليس السياحة، ليس المدارس، ليس....بل عيد الأضحى هو السبب...
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-5
19 - الله يعفو عنا جميعا الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:32
الله يعفو عنا و الله يحد الباس نسأل الله العفو والعافية
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6
20 - كولومبو الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:33
لن ولن نخرب الاقتصاد و الحياة العادية من اجل كورونا و نختبيء وراء فزاعة الحجر الصحي ولنرجع الي الوراء كم مرت من الحروب اخطرها الحرب العالمية الأولى و الثانية هل اختفت البشرية من كوكب الارض و مر الطاعون و فتك بالملايين و ضلت الحياة مستمرة الي يومنا هذا و الي الكثيرين من يهللون و يبتهجون لعودة حجر صحي ربما سيطول سباته على المستضعفين لا تملون علينا خرجاتكم و سمومكم واذاننا فيها وقر ولن نسمع لكم هذه المرة خلقنا احرار لنتذوق طعم الحياة لا نريد منكم اذلالنا و الضحك علينا انتم باجوركم السمينة و المضمونة و نحن شعب ولاد باب الله لا نستعطف صدقاتكم.
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11
21 - ملاحظ الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:34
أنا مقتنع أن مادة طبيعية متواجدة في الكثير من دول العالم قد تقضي بشكل نهائي على فيروس "سارس-كوف-2" المسبب لمرض كوفيد-19. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون
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7
22 - Mohamed الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:34
L'état doit obliger le confinement surtout a casa
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2
23 - ANAS الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:42
ااكد ان الارقام الحقيقية اكثر من عشر مرات، تلقيت نتيجة الاحليل الايجابي اليوم اغلب اصدقائي مصابون بنفس الاعراض ولكن التحليلة مابغى يديرها حد، المهم ماسول فييا تاواحد من الدولة، يعني نموت ولا نعيش ماشي مشكل لا انا لا وايداتي، كنشكر الدولة على الاتفاتة
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4
24 - marocain الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:43
في مدينة الدار البيضاء الرقم المسجل ضعيف جدا موازاة مع مانرى بأم أعيننا
دهبت لسوق نمودجي الكل تقريبا بدون كمامة تقارب لم نعهده حتى قبل كورونا
والكل مبسوط فرحان بكمامة تحت الدقن او في العنق....
وجدت نفسي بكمامة كأني من كوكب اخر
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3
25 - كاظم الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:45
لماذا دائما عدد المصابين يتصدر اللائحة عِوَض المتعافين ؟؟؟. أول شيء يجب أن يعلمه الجميع، هو عندما نسمع "مصاب" فذلك لا يعني مريض ، لأن 99% من "المصابين" هم asymptomatiques . لذلك نلاحظ أن قائمة المتعافين في تصاعد، حيث مصابين الأمس، تعافوا اليوم. والأرقام توضح ذلك. ومصابين اليوم، سيكونوا في لائحة المتعافين غدا. وهكذا دواليك. أما الوفيات، فهناك شهادات وأدلة قاطعة من أطباء وباحثين عالميين موثوق بهم، يصرون على أنها أرقام كاذبة، حيث كل من توفي بأي مرض كان، يحسب على الكوڤيد. لتنفيذ توصيات......ولإبقاء جو الترهيب... وأحسن نموذج، ماما فرنسا.
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2
26 - MOS الأربعاء 04 نونبر 2020 - 19:53
Je vous propose que les statistiques soient faite sur un tableau plus simple que vos blabla trop lourde merci
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0
27 - قلناها أن سلا والقتيطرة الأربعاء 04 نونبر 2020 - 20:00
الوضع خطير في جهة الرباط سلا القنيطرة تمارة ، الكل يستهتر لا احتراز ولا وقاية ولا كمامة ولا هم يحزنون لا نعرف الكرة في اي مرمى؟؟؟؟؟؟؟.
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0
28 - O.m. الأربعاء 04 نونبر 2020 - 20:03
أوروبا تفعل الحجز حتى تحد من إنتقال الفيروس و بالتالي إرتفاع عدد المصابين و بالتالي لا تنهار المتظمة الصحية.
المغرب السبب هو عيد الأضحى. أي بعد 3 أشهر من عيد الأضحى تبدأ الإصابات تنتشر و قريبا سنصل لوفيات يومية تقارب 700 في اليوم. أي نفس ما حدث في إيطاليا سابقا
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-1
29 - HBM الأربعاء 04 نونبر 2020 - 20:19
نسبة الوفيات لا زالت ضعيفة جدا في حدود 107 وفاة لكل مليون مغربي هدا رغم ارتفاع عدد الإصابات. الموت هو المهم وهو لا يزال قليل جدا. لا زال عندنا هامش كبير. شهر أو شهر ونصف عندما نصل 200 وفاة كل يوم، ولن نصلها أبدا، عندها يجب التفكير في تشديد الأجراءات. بلجيكا فقدت أزيد من ألف شخص لكل مليون مواطن. فرنسا 586 في كل مليون. إيران 430 وفاة فالمليون. احنا 105 عاد قلنا باسم الله. أوهو لا باس
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