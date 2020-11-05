الجامعة الصيفية في أكادير تنظم لقاءات "أستارا"

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن تنظم الجامعة الصيفية بأكادير، بدعم من وزارة الثقافة والشباب والرياضة، لقاءات "أستارا" لدعم القراءة وتنشيط المقاهي الثقافية بجهة سوس ماسة؛ وذلك أيام 7 /14/21/28 نونبر 2020، بكل من مقهى "تنيت" بأورير، وفضاء "أسرير" بتزنيت، ومقهى "فالا" بتارودانت، وفضاء مقهى "خالد" بأيت ملول.

ويتضمن برنامج اللقاءات، وفق بلاغ للجامعة، تنظيم معرض متنقل للكتاب، وثلاث ندوات حول مواضيع: "وضعية القراءة والكتاب بالمغرب"، و"تحولات السلوك القرائي: الرقمي ورهانات مجتمع المعرفة"، و"المقاهي الأدبية والثقافية بجهة سوس ماسة وجلسة للتشبيك الموضوعاتي"، بمشاركة 16 باحثا وكاتبا وكاتبة وفاعلا ثقافيا؛ وكذا جلستين للقراءة وتقديم الإصدارات الجديدة بمشاركة 18 مبدعا ومبدعة، وذلك وفق الأرضية الثقافية والبرنامج التفصيلي المرفق.

يذكر أن برنامج "أستارا"، وفق المصدر ذاته، "هو برنامج ثقافي تنهض تصوراته على تمجيد الحركة الخلاقة والمنتوج عبر الاحتفاء بممارسة ثقافية ضاربة بجذورها في المتخيل ومرتبطة بفضاءات الموسيقى الأمازيغية، واستعادة هذه الممارسة بالذات على نحو يمنحها دلالات جديدة باستدماجها في سياقات وفضاءات ثقافية معاصرة، ولسفر الرمزي بها من مهادها إلى آفاق تبرز دلالتها المنسية".