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الرئيسية | جهات | "كورونا" يُنهي حياة ستة أشخاص بإقليم خريبكة

"كورونا" يُنهي حياة ستة أشخاص بإقليم خريبكة

"كورونا" يُنهي حياة ستة أشخاص بإقليم خريبكة
ياسين أوشن
الأربعاء 04 نونبر 2020 - 20:22

أحصت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 182 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 7 حالات بإقليم بني ملال، و82 حالة بإقليم خريبكة، و11 حالة بإقليم خنيفرة، و52 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و30 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 11238 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما سجلت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء الأربعاء، 177 حالة شفاء إضافية؛ منها 30 حالة بإقليم بني ملال، و62 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و9 حالات بإقليم خنيفرة، و38 حالة بإقليم خريبكة، و38 حالة بإقليم أزيلال، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة 9755 حالة.

وفي ما يخص الوفيات، أحصت الجهة 6 حالات جديدة بإقليم خريبكة، ليصل العدد الإجمالي إلى 254 وفاة. وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1229 حالة؛ كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 114105 حالات.

يُذكر أن وزارة الصحة سجلت، الأربعاء، 5745 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 235310 حالات في المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ahmed الأربعاء 04 نونبر 2020 - 20:55
انا لله وانا اليه راجعون المشكل هو قلة الوعي والجهل و قلة الاهتمام من طرف الاطر الطبية هو الدي يزيد عدد الوفايات بالمغرب حسبنا الله ونعم الوكيل
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