24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:20
|07:47
|13:16
|16:09
|18:35
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "الصحة" تحثّ على "تلقيح الأنفلونزا" بالأمازيغية
- نادي "سطاد المغربي" ينعى "فقيد الكرة الحديدية"
- نقابة: ارتفاع إصابات "كورونا" بمحاكم البيضاء
- تدابير عديدة تواكب الفلاحة بجهة بني ملال خنيفرة
- عناصر لفهم إشكالية الدين الإسلامي في الغرب عند أحمد عصيد
المغرب يسجل 5745 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة (5.00)
بايدن يقترب من رئاسة الولايات المتحدة .. وترامب يلجأ إلى القضاء (5.00)
- المغرب يسجل 5745 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (155)
- الزمالك يقسو على الرجاء ويتأهل إلى نهائي "عصبة أبطال إفريقيا" - (121)
- الجزائر تواجه "دبلوماسية الرباط" بإرسال القوّات العسكرية إلى الخارج - (64)
- بوريطة والعصري يفتتحان القنصلية الإماراتية العامة بالصحراء المغربية - (47)
- بوريطة: المغاربة قاطبة يقدّرون فتح القنصلية الإماراتية بمدينة العيون - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مستشفى مدينة النّاظور يستقطب أطباء "العروي"
قررت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحّة بالنّاظور إعادة انتشار الموظفين العاملين ببعض مصالح مستشفى القرب محمد السادس بالعروي، وتعيينهم بصفة مؤقتة ولضرورة المصلحة بمستشفى الحسني بالناظور، من أجل تعزيز الطاقم الطبي والتمريضي العامل بمصلحة "كوفيد-19" لمواجهة الوضعية الوبائية بالإقليم.
ويأتي القرار المعلن في مذكرة مصلحة للمندوبية الإقليمية في ظل "الوضعية التي يعرفها إقليم الناظور جراء انتشار وباء 'كوفيد-19'، والضغط المتواصل على المصالح الاستشفائية، وبشكل خاص في مستشفى الحسني، بفعل تزايد المرضى الوافدين عليه وارتفاع الحالات الحرجة".
وأشارت المذكّرة ذاتها إلى أن إعادة انتشار الموظّفين بمستشفى القرب بالعروي تأتي أيضا بعد إصابة عدد كبير من الموظفين العاملين بمصالح مستشفى الحسني الإقليمي، الذين يخضعون حاليا للعلاج.
واستثنى القرار ذاته الموظفين العاملين بمصالح تصفية الكلى، والأمراض النفسية والعقلية والولادة والمختبر والأشعة ومصلحة المستعجلات، في حدها الأدنى من الأطر الصحية.
يذكر أن معدل الإصابات اليومية بفيروس "كوفيد19" شهد، مؤخرا، ارتفاعا غير مسبوق بإقليم النّاظور، حيث ارتفعت حصيلة الحالات النشطة، حسب آخر الإحصاءات، إلى 659 حالة على مستوى الإقليم.