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مستشفى مدينة النّاظور يستقطب أطباء "العروي"

مستشفى مدينة النّاظور يستقطب أطباء "العروي"
عبد الكريم هرواش من الناظور
الخميس 05 نونبر 2020 - 05:31

قررت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحّة بالنّاظور إعادة انتشار الموظفين العاملين ببعض مصالح مستشفى القرب محمد السادس بالعروي، وتعيينهم بصفة مؤقتة ولضرورة المصلحة بمستشفى الحسني بالناظور، من أجل تعزيز الطاقم الطبي والتمريضي العامل بمصلحة "كوفيد-19" لمواجهة الوضعية الوبائية بالإقليم.

ويأتي القرار المعلن في مذكرة مصلحة للمندوبية الإقليمية في ظل "الوضعية التي يعرفها إقليم الناظور جراء انتشار وباء 'كوفيد-19'، والضغط المتواصل على المصالح الاستشفائية، وبشكل خاص في مستشفى الحسني، بفعل تزايد المرضى الوافدين عليه وارتفاع الحالات الحرجة".

وأشارت المذكّرة ذاتها إلى أن إعادة انتشار الموظّفين بمستشفى القرب بالعروي تأتي أيضا بعد إصابة عدد كبير من الموظفين العاملين بمصالح مستشفى الحسني الإقليمي، الذين يخضعون حاليا للعلاج.

واستثنى القرار ذاته الموظفين العاملين بمصالح تصفية الكلى، والأمراض النفسية والعقلية والولادة والمختبر والأشعة ومصلحة المستعجلات، في حدها الأدنى من الأطر الصحية.

يذكر أن معدل الإصابات اليومية بفيروس "كوفيد19" شهد، مؤخرا، ارتفاعا غير مسبوق بإقليم النّاظور، حيث ارتفعت حصيلة الحالات النشطة، حسب آخر الإحصاءات، إلى 659 حالة على مستوى الإقليم.

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