مشاريع تروم فك عزلة مناطق نائية في اشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

اطلع جمال خلوق، عامل إقليم اشتوكة آيت باها، على عملية تزويد 13 دوارا في الجماعة الترابية "تيزي نتاكوشت" بالماء الشروب؛ وهو المشروع المندمج والمهيكل الذي رُصد له غلاف مالي يفوق 20 مليون درهم، ومُنجز في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الماء- وصندوق التنمية القروية، إلى جانب جهة سوس ماسة والمجلس الإقليمي والجماعة الترابية "تيزي نتاكوشت".

ويهم المشروع تزويد 385 أسرة بالماء الشروب عبر الربط الفردي، من خلال منظومة متكاملة وشبكة للتوزيع وخزانات، إذ ثمنت الساكنة المحلية المستفيدة مجهودات السلطات الإقليمية ونوهت بحرصها على إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، بعد طول انتظار، وتجاوز عدد من الإشكالات التقنية والطبيعية وندرة الموارد المائية، وبالتالي تخفيف معاناة الساكنة المحلية في الحصول على هذه المادة الحيوية، وتحسين شروط الاستقرار بهذه المناطق النائية.

وفي ظل ظرفية تتسم بالخصاص المهول في الماء وتوالي مواسم الجفاف وتراجع المخزون المائى باشتوكة آيت باها، أطلقت السلطات الإقليمية حزمة من العمليات والمشاريع التي تهم تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب بمختلف جماعات الإقليم، ومعالجة الخصاص الذي ما زالت تعرفه بعض المناطق الجبلية الوعرة، خصوصا جماعات إداوكنضيف وسيدي عبد الله البوشواري وأوكنز وآيت واد ريم وهلالة، من خلال مشاريع تهدف إلى تأمين تزويد الساكنة المحلية بالماء الصالح للشرب انطلاقا من منظومات ثابتة، وتنويع وتقوية وتجويد العرض المقدم في هذا المجال.

وبالجماعة نفسها، اطلع جمال خلوق على مشروع الربط الطرقي بين دوار "إبرباضن" و"إكمضان" على طول 8 كيلومترات، وهو مشروع رصد له غلاف مالي قدره 18.3 ملايين درهم وأُنجز ضمن برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية، حصة جهة سوس ماسة، وسيساهم بشكل كبير في تحسين وفك العزلة عن الساكنة المحلية بعدد من الدواوير، وتقريبها من الخدمات الأساسية، وتنويع الرصيد الطرقي بهذه الجماعة.

وفي إطار تعزيز العرض الصحي بالمناطق النائية، قال المسؤول الترابي بزيارة المستوصف القروي والسكن الوظيفي بدوار "تليضل"؛ وهو مشروع رصد له غلاف مالي قدره 991 ألف درهم، وممول في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويراهن عليه لتقديم عدد من الخدمات الطبية الأساسية والإسعافات الأولية وتقريبها من الساكنة. كما أن هذا المشروع يدخل في إطار الإستراتيجية الإقليمية لتعزيز العرض الصحي؛ من خلال بناء وتجهيز عدد من البنيات الصحية للقرب، واقتناء عدد من سيارات الإسعاف المجهزة، وإحداث مستعجلات القرب ودار الأمومة بآيت باها وتقوية قدرات المستشفى الإقليمي من خلال اقتناء عدد من التجهيزات الطبية المتطورة.