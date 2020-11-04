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كُتّاب وآراء
وزارة التجهيز تكلف فريقا قانونيا لاستعادة "ضاية"
كلفت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء فريقا من كبار الخبراء القانونيين، من أجل العمل على وضع إستراتيجية قانونية عاجلة لحماية ضاية دار بوعزة، والعمل على اتباع كافة الإجراءات القانونية المتاحة لاستعادتها.
وحسب المعطيات التي حصلت على هسبريس، فإن المسؤولين في وزارة التجهيز يتوجهون صوب حماية ما تبقى من البحيرات والضايات والعيون المائية، خاصة أن القانون المغربي يضفي حماية قانونية قصوى للملك المائي الذي لا يجوز لأي جهة خرقه أو تجاوزه.
وتستعين الوزارة بترسانة قانونية، تم تضمينها في دليل قانوني، تهدف إلى تعزيز وتقوية دور شرطة المياه في مراقبة الاستعمالات المائية وحماية الملك العام المائي، ومواجهة الأخطار التي تهدد مادة الماء الحيوية والملك المائي العمومي بصفة عامة، وخاصة البحيرات.
وتأتي هذه التحركات التي باشرتها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بعد أن أصدرت الغرفة المدنية باستئنافية الدار البيضاء، في الملف عدد 2592/1403/2020، الذي خلف صدمة حقيقية داخل أوساط المسؤولين في وكالة الحوض المائي لأبي رقراق، لكونه فتح المجال أمام منعشين عقاريين لتملك آخر "ضاية" في مدينة الدار البيضاء، تمتد على مساحة 18 هكتارا، والتي وضع مطلب تحفيظها بوثائق تصور هذه البحيرة الطبيعية كأرض فلاحية.
ورفضت المحكمة مجموعة من الطلبات التي تقدمت بها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق، تطعن من خلالها في صحة الملكيات التي تأسس عليها مطلب تحفيظ "الضاية"، التي تدخل ضمن الملك المائي للدولة المغربية، وتشكل آخر المحميات الطبيعية بالمنطقة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
“ تدخل في عداد الأملاك العمومية المياه التي على وجه الأرض أو تحتها و مجاري المياه و الينابيع على اختلاف أنواعهاو البحيرات كبيرة أو صغيرة و السباخ و الملالح و المستنقعات و الغدران على اختلاف أنواعهاو تدخل في هذا القسم سائر القطع الأرضية التي و لو كانت غير مغطاة بالماء على الدوام فهي مع ذلك غير صالحة للفلاحة اعتياديا كالمرجات و غيرها ..”
ونتساءل كيف رفض المحتل الفرنسي تحفيظ الضاية سنة 1926 ويحصل التحفيظ في عهد الملك الحالي حامي البلاد..؟!انه قمة العبث ان تنتقل نزهة الوافي المكلفة بالتنمية المستدامة بين برازافيل بالكونغو وباريس . (للتأكيد على التزام المغرب بمواكبة مسلسل تفعيل الصندوق الأزرق لحوض الكونغو؟!؟؟ الذي يطمح إلى إعادة تحديد أسس اقتصاد قائم على التعاون يوفق بين الاستغلال المعقلن للغابات والتدبير المستدام لمياه السواحل ونهر الكونغو وروافده..!؟)
ولايمكنها كمسؤولة ان لاتهتم بحوض وطني يتم الاجهاز عليه!؟