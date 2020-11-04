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كُتّاب وآراء
جهة الشرق .. 18 وفاة و781 إصابة بـ"كورونا"
رصدت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الشّرق 781 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 14546 منذ بداية تفشي الوباء في الجهة.
وحسب المصدر ذاته، فقد سجلت عمالة وجدة- أنجاد وحدها 424 حالة، يليها إقليم بركان بـ102 حالة، وإقليم الناظور بـ80 حالة، وإقليم تاوريرت بـ67 حالة؛ فيما سجل إقليم جرسيف 37 حالة وإقليم فكيك 28 حالة وإقليم جرادة 25 حالة، وأخيرا إقليم الدريوش الذي سجل 18 حالة.
وخلال المدة ذاتها، توفي بسبب فيروس "كوفيد-19" ما مجموعه 18 حالة؛ منها 5 حالات بوجدة، و3 حالات بكل من جرادة وبركان، وحالتان بكل من الناظور وفكيك وتاوريرت، وحالة واحدة بالدريوش، ليصبح مجموع ضحايا الوباء 318 بجهة الشرق.
ويذكر أن جهة الشرق حلّت في المرتبة الثالثة من حيث حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد؛ بعد جهة الدّار البيضاء - سطات التي سجلت 2478 حالة، وجهة الرباط سلا القنيطرة التي سجلت 896 حالة في ظرف الـ24 ساعة الأخيرة.