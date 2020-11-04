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كُتّاب وآراء
"تجويد العرض الصحي" محور اجتماع بدمنات
انعقد بقاعة الاجتماعات في فضاء تمونت بدمنات في إقليم أزيلال، الأربعاء، اجتماع اللجنة الجهوية لتتبع المشاريع بجهة بني ملال خنيفرة، في إطار تجويد العرض الصحي وتتبع المشاريع الصحية بالجهة ذاتها.
واستهدف الاجتماع، الذي ترأسه المدير الجهوي للصحة بالجهة، بحضور مناديب وزارة الصحة ورؤساء المصالح الإدارية بالجهة المذكورة، مدى تقدم أشغال المشاريع الصحية المبرمجة لسنة 2020، وكذا تنفيذ توصيات الاجتماع الأول، الذي تم تنظيمه بالمديرية الجهوية للصحة خلال شهر شتنبر 2020.
واستغلت اللجنة الفرصة للتطرق إلى مجموعة من النقاط الراهنة؛ والمتعلقة أساسا بجاهزية برامج العمل الجهوية والإقليمية، المرتبطة بالحملة الوطنية للوقاية من "الأنفلونزا" الموسمية، علاوة على إعادة انتشار الموارد البشرية بالجهة، للتكفل الجيد بمرضى "كوفيد-19" بالمستشفى الميداني في بني ملال، المرتقب انطلاقته في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، ناهيك عن تقدم إعداد المخطط الطبي الجهوي للجهة.