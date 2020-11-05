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الرئيسية | جهات | استمرار تساقط الأمطار وزخات ثلجية بجهات عديدة

استمرار تساقط الأمطار وزخات ثلجية بجهات عديدة

استمرار تساقط الأمطار وزخات ثلجية بجهات عديدة
هسبريس - أمال كنين
الخميس 05 نونبر 2020 - 13:16

قال الحسين يوعابد، مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تستمر التساقطات المطرية اليوم الخميس وغدا الجمعة في مناطق متفرقة من البلاد، إضافة إلى تساقطات ثلجية في أعالي القمم.

وأضاف يوعابد، ضمن تصريح لهسبريس، أنه من المتوقع أن تستمر التساقطات المطرية اليوم الخميس في جنوب شرق البلاد، سايس، الريف ومرتفعات الأطلس، إضافة إلى تساقطات ضعيفة في المناطق الساحلية، ناهيك عن التساقطات الثلجية المرتقبة في قمم الأطلس الكبير والمتوسط.

وأوضح أنه بالنسبة ليوم غد الجمعة، يتوقع عودة تساقطات ضعيفة ومعتدلة في السواحل، مع بعض الثلوج في القمم.

ويرتقب أن تكون الأجواء غائمة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية بكل من الجنوب الشرقي والأطلس والشمال الغربي والسايس والريف، كما يحتمل نزول أمطار جد خفيفة ومتفرقة محليا بسواحل المحيط الأطلسي الممتدة من الجديدة إلى الصويرة والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية.

وحسب المتحدث، فمن المنتظر نزول بعض الثلوج محليا فوق قمم الأطلسين الكبير والمتوسط، مع هبات قوية للرياح بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والساحل المتوسطي والريف والسايس والجنوب الشرقي وسواحل المحيط الأطلسي الواقعة شمال أكادير.

ومن المتوقع أيضا تناثر حبات من الغبار محليا بالنصف الشمالي للبلاد، فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية بباقي مناطق المملكة.

وبخصوص التساقطات المطرية المسجلة ليل أمس الأربعاء، أفاد مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية بأن مقاييسها كانت كالتالي:

31 مليمترا بالمحمدية، 30 بآسفي، 26 بالنواصر، 20 بالدار البيضاء، 15 بكل بنسليمان والجديدة، 14 بالعرائش،13 بكل من إفران والسطات، 10 مليمترات بفاس وخريبكة، 9 مليمترات بكل من الرباط وسلا، 8 مليمترات بشفشاون وطنجة، وزخات بسيطة بباقي مناطق البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - خنيفري الخميس 05 نونبر 2020 - 13:35
اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ، اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً طبقاً غدقاً نافعاً غير ضار تُدِر به الضرع وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض بعد موتها.
اللهم إنا نستغفرك استغفاراً فأرسل السماء علينا مدراراً اللهم آمين يارب العالمين
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63
2 - نور ربيع الخميس 05 نونبر 2020 - 13:57
سبحان من يحيي الأرض بعد موتها سبحان الحي الذي لا يموت وكل شيء دونه يهلك ويموت.
اللهم احينا بحياة الأرض التي تحييها بما تنزل عليها من ماء،واجعله ماء نافعا يخرج الزرع ليمتلىء به الضرع واجعلنا من الشاكرين يا رب
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14
3 - Mustafa الخميس 05 نونبر 2020 - 14:06
الحمد لله. اللهم أسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت.ولا تجعلنا من القانطين أمين يارب العالمين.
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13
4 - المحمدية الخميس 05 نونبر 2020 - 14:11
يا ربي حمدا حمدا شكرا شكرا على جودك وكرمك طال غضبك لكن اشفقت وأعطيت طال انتظارنا دعوناك وابتهلنا لك فاستجبت انقشع البرق وقصف الرعد وسقطت الأمطار بغزارة نحمدك وندعوك اللهم استجب دعاء جميع المسلمين برفع هذا الوباء على البشرية جمعاء كما سقيتنا ماء عجل شفاء بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين
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20
5 - غاضب الخميس 05 نونبر 2020 - 14:21
الحمد لله الدي لايبخل على عباده نحمد الله بأمطار الخير اللهم اجعلها نافعة ياأرحم الراحمين.
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