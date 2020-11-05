استمرار تساقط الأمطار وزخات ثلجية بجهات عديدة

هسبريس - أمال كنين

قال الحسين يوعابد، مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تستمر التساقطات المطرية اليوم الخميس وغدا الجمعة في مناطق متفرقة من البلاد، إضافة إلى تساقطات ثلجية في أعالي القمم.

وأضاف يوعابد، ضمن تصريح لهسبريس، أنه من المتوقع أن تستمر التساقطات المطرية اليوم الخميس في جنوب شرق البلاد، سايس، الريف ومرتفعات الأطلس، إضافة إلى تساقطات ضعيفة في المناطق الساحلية، ناهيك عن التساقطات الثلجية المرتقبة في قمم الأطلس الكبير والمتوسط.

وأوضح أنه بالنسبة ليوم غد الجمعة، يتوقع عودة تساقطات ضعيفة ومعتدلة في السواحل، مع بعض الثلوج في القمم.

ويرتقب أن تكون الأجواء غائمة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية بكل من الجنوب الشرقي والأطلس والشمال الغربي والسايس والريف، كما يحتمل نزول أمطار جد خفيفة ومتفرقة محليا بسواحل المحيط الأطلسي الممتدة من الجديدة إلى الصويرة والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية.

وحسب المتحدث، فمن المنتظر نزول بعض الثلوج محليا فوق قمم الأطلسين الكبير والمتوسط، مع هبات قوية للرياح بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والساحل المتوسطي والريف والسايس والجنوب الشرقي وسواحل المحيط الأطلسي الواقعة شمال أكادير.

ومن المتوقع أيضا تناثر حبات من الغبار محليا بالنصف الشمالي للبلاد، فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية بباقي مناطق المملكة.

وبخصوص التساقطات المطرية المسجلة ليل أمس الأربعاء، أفاد مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية بأن مقاييسها كانت كالتالي:

31 مليمترا بالمحمدية، 30 بآسفي، 26 بالنواصر، 20 بالدار البيضاء، 15 بكل بنسليمان والجديدة، 14 بالعرائش،13 بكل من إفران والسطات، 10 مليمترات بفاس وخريبكة، 9 مليمترات بكل من الرباط وسلا، 8 مليمترات بشفشاون وطنجة، وزخات بسيطة بباقي مناطق البلاد.