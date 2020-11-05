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افتتاح مفوضية جديدة للأمن الوطني بإيموزار كندر

افتتاح مفوضية جديدة للأمن الوطني بإيموزار كندر
هسبريس من الرباط
الخميس 05 نونبر 2020 - 15:05

أعطيت بمدينة إيموزار كندر انطلاقة العمل بالمفوضية الجديدة للشرطة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 45 للمسيرة الخضراء، بإشراف من وفد رسمي يمثل السلطات المحلية والأمنية وممثلي المصالح الخارجية بمدينة فاس.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني إن المصلحة الأمنية الجديدة تندرج في إطار استراتيجيتها الرامية إلى مواكبة الامتداد العمراني للتجمعات السكنية الحضرية، فضلا عن تقريب خدمات المرفق العام الشرطي من المواطنين، وذلك من خلال خلق بنيات ترابية جديدة تستجيب لاحتياجات وانتظارات المواطنين، مع مراعاة تزويدها بكافة الوسائل المادية واللوجيستيكية والموارد البشرية التي تضمن لها تحقيق الفعالية والنجاعة في توفير الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وتتضمن البنية الأمنية الجديدة مجموعة متكاملة من المصالح الشرطية، خصوصا تلك المختصة في إنجاز الوثائق الإدارية والشخصية من قبيل بطائق التعريف الوطنية الإلكترونية في جيلها الجديد وكذا شواهد السكنى، فضلا عن تقديم الخدمات المرتبطة بمعالجة الملفات ذات الصبغة القضائية، بالإضافة إلى الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عن المواطنين، وفق ما تقضيه البروتوكولات المهنية المعتمدة على الصعيد الوطني.

وقد روعي في تجهيز مقر المفوضية الجديدة للشرطة بإيموزار كندر احترام الخصوصيات المعمارية والثقافية والمناخية للمدينة، مع توفير فضاءات تستجيب للشروط الفضلى لاستقبال المرتفقين وتوجيههم وقضاء أغراضهم الإدارية، مع مراعاة تطبيق أقصى معايير الأمن والسلامة التي يجب توفرها في البنايات الأمنية الحساسة.

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