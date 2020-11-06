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"كوفيد 19" يستنزف أطر مستشفى بمدينة الفنيدق‬

"كوفيد 19" يستنزف أطر مستشفى بمدينة الفنيدق‬
أيوب صدور من تطوان
الجمعة 06 نونبر 2020 - 08:06

مواصلة الارتفاع، تتوالى الإصابات وسط الأطر الطبية والتمريضية بالمستشفى المحلي الحسن الثاني بالفنيدق، عقب تسجيل حالات إصابة جديدة بكوفيد 19 في صفوف الجيش الأبيض، رفعت إجمالي الحالات إلى 17 إصابة مؤكدة بالفيروس المستجد.

وبات الوضع الوبائي بمشفى "كاستياخو" مقلقا، إذ لا يمر يوم دون تسجيل إصابات بكوفيد 19 في صفوف الأطر التمريضية والصحية والمساعدين، كانت آخرها إصابة طبيبة بقسم المستعجلات ومديرة المركز الاستشفائي وعدد من القابلات والمولدات، حسب ما أكدته مصادر مطلعة لهسبريس.

وتسارع المصالح الصحية لحصر لائحة مخالطي المديرة والطبيبة، بعدما طوق الفيروس كل المصالح وأطاح برئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والإدارية وزوجته الممرضة، ومنسق للعلاجات التمريضية وسائقي سيارات الإسعاف.

وتعيش الأطر الصحية بمستشفى "راس لوطا" على وقع احتقان متواصل خلال الأيام المنصرمة، نتيجة البؤر الوبائية التي أنهكت "الجيش الأبيض"، وتسببت في تزايد الإصابات وسط صفوف العاملين بالمؤسسة الاستشفائية. كما باتت مصلحة الولادة مهددة بالإغلاق عقب تأكيد إصابة 6 قابلات بالفيروس التاجي.

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