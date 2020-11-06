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كُتّاب وآراء
حزب الأحرار يفوز برئاسة مجلس جماعة تازناخت
أسفرت نتائج انتخاب رئيس جديد للجماعة الترابية تازناخت، إقليم ورزازات، الخميس، عن فوز محمد داودي، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، إثر حصوله على أغلبية الأصوات، وذلك بعد عزل الرئيس السابق من قبل المحكمة الإدارية.
وحسب مصدر من الجماعة الترابية ذاتها فقد تم أيضا انتخاب باقي أعضاء المكتب المسير وأربعة نواب للرئيس بينهم امرأتان، لافتا إلى أنه تم بذلك احترام مبدأ المناصفة والمساواة بين الجنسين.
تجدر الإشارة إلى أن عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، كان قد فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الجماعة الترابية تازناخت، بعد تأييد محكمة النقض الحكمين الصادرين عن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية الإداريتين بخصوص عزل رئيس الجماعة السابق.
وكان عامل إقليم ورزازات طلب من المحكمة الإدارية بأكادير عزل الرئيس السابق بحكم قضائي مشمول بالتنفيذ المعجل، لارتكابه مخالفات قانونية، في إطار الفصل 64 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية.