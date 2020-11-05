ارتفاع لافت يسم عدد إصابات "كوفيد 19" في جهتي الشرق والرباط

هسبريس من الرباط

سجلت وزارة الصحة 5641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، و77 حالة وفاة؛ فيما تعافى من هذا المرض 3329 شخصاً.

وأوردت الوزارة، اليوم الخميس، أن عدد الحالات النشطة يناهز 39677 شخصاً، فيما تستقر نسبة الفتك في 1.7 في المائة، والتعافي في 81.8 في المائة، ونسبة ملء أسرة الإنعاش الخاصة بكوفيد-19 في 36 في المائة.

وتبلغ الحالات الخطرة أو الحرجة حالياً 874، منها 80 حالة جديدة سجلت في 24 ساعة الأخيرة؛ فيما يبلغ إجمالي الحالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي 68 حالة.

وعلى مستوى التوزيع الجهوي، سجلت جهة الدار البيضاء سطات 2517 حالة، منها 1936 في الدار البيضاء، و159 في المحمدية، و121 في النواصر، و87 في سطات، و80 في الجديدة، و70 في برشيد، و32 في مديونة، و19 في سيدي بنور، و13 في بن سليمان.

وفي جهة الرباط سلا القنيطرة، أحصت مصالح الوزارة 760 في المجموع، منها 247 في القنيطرة، و185 في سلا، و185 في الصخيرات-تمارة، و99 في الرباط، و28 في سيدي قاسم، و12 في الخميسات، و4 في سيدي سليمان.

أما في جهة الشرق، التي حلت في المرتبة الثالثة، فقد أصيب بالفيروس حوالي 701 شخص، منهم 287 في وجدة-أنكاد، و115 في بركان، و91 في تاوريرت، و85 في الناظور، و72 في جرادة، و44 في جرسيف، و5 في فجيج، و2 في الدريوش.

وبخصوص جهة سوس ماسة، سجلت 430 إصابة جديدة، منها 237 في أكادير إداوتنان، و80 في إنزكان آيت ملول، و74 في تارودانت، و20 في شتوكة آيت باها، و18 في تزينت، و1 في طاطا.

جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت 397 حالة جديدة، منها 133 في طنجة أصيلة، و75 في تطوان، و69 في المضيق الفنيدق، و54 في الحسيمة، و43 في العرائش، و13 في الشاون، و8 في الفحص أنجرة، و2 في وزان.

وأحصت مصالح وزارة الصحة 269 حالة جديدة بجهة مراكش آسفي، منها 140 في مراكش، و37 في اليوسفية، و28 في قلعة السراغنة، و23 في الصويرة، و19 في الرحامنة، و13 في الحوز، و5 في شيشاوة، و4 في آسفي.

جهة بني ملال خنيفرة عرفت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 151 حالة، منها 67 في خريبكة و52 في الفقيه بن صالح، و17 في أزيلال، و14 في خنيفرة، و1 في بني ملال.

وفي جهة فاس مكناس، سجلت 142 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 36 في تازة، و29 في فاس، و29 في تاونات، و13 في مكناس، و11 في إفران، و10 في بولمان، و9 في صفرو، و4 في الحاجب، و1 في مولاي يعقوب.

أما جهة درعة تافيلالت فأحصت حوالي 106 حالات جديدة، منها 46 في الرشيدية، و19 في ورززات، و15 في تنغير، و14 في زاكورة، و12 في ميدلت.

وفي جهة كلميم واد نون أصيب بالفيروس حوالي 73 شخصاً، منهم 40 في كلميم، و22 في طانطان، و8 في سيدي إفني، و3 في أسا الزاك.

جهة العيون الساقية الحمراء سجلت 69 حالة، منها 41 في العيون، و18 في السمارة، و8 في بوجدور، و2 في طرفاية، في حين أن جهة الداخلة وادي الذهب سجلت 26 حالة على مستوى أوسرد.

أما بشأن توزيع الوفيات الـ77 فكانت لمدينة الدار البيضاء كما العادة حصة الأسد بـ26 وفاة، و3 في سطات، و2 في برشيد، و1 في القنيطرة، و4 في سلا، و2 في الرباط، و3 في سيدي قاسم، و1 في كل من الخميسات وسيدي سليمان.

وجدة أنكاد سجلت حالتي وفاة، مع واحدة في كل من جرسيف والدريوش، و2 في أكادير إداوتنان، و1 في كل من إنزكان آيت ملول وتاوردانت وتزنيت، و4 في تطوان، و2 في المضيق، و3 في الحسيمة، و1 في الشاون.

مراكش عرفت وفاة مصابين، مع وفاة واحدة في الصويرة، و2 في الرحامنة، و1 في شيشاوة، و1 في خريبكة، و2 في الفقيه بن صالح، و1 في أزيلال، و2 في تازة، و1 في كل من فاس ومكناس والرشيدية.