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الرئيسية | جهات | تفاصيل الحالة الوبائية في جهة بني ملال خنيفرة

تفاصيل الحالة الوبائية في جهة بني ملال خنيفرة

تفاصيل الحالة الوبائية في جهة بني ملال خنيفرة
ياسين أوشن
الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:57

سجلت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 151 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها حالة واحدة بإقليم بني ملال، و67 حالة بإقليم خريبكة، و14 حالة بإقليم خنيفرة، و52 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و17 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 11389 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما أحصت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء الخميس، 93 حالة شفاء إضافية؛ منها 14 حالة بإقليم بني ملال، و31 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و5 حالات بإقليم خنيفرة، و19 حالة بإقليم خريبكة، و24 حالة بإقليم أزيلال، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة 9848 حالة.

وفي ما يخص الوفيات، فقد سجلت الجهة 4 حالات جديدة؛ حالتان بإقليم الفقيه بن صالح وحالة واحدة بكل من إقليمي خريبكة وأزيلال، ليصل العدد الإجمالي إلى 258 وفاة. وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1283 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 114422 حالة.

يُذكر أن وزارة الصحة أحصت، الخميس، 5641 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 240951 حالة في المغرب.

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