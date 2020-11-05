24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2007:4713:1616:0918:3519:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وفاة ناشط "تصدم" حقوقيين في الجنوب الشرقي (5.00)

  2. الحالات الحرجة ترفع أسِرّة الإنعاش في المشفى الميداني بالبيضاء (5.00)

  3. مجموعة الشعبي تفتتح مصنعا للورق بمدينة بركان (5.00)

  4. فرونسواز.. لا أريد أن أحبك من الآن؟ (5.00)

  5. مغاربة العالم يصمدون أمام كورونا بإرسال ملايير الدراهم إلى المملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | رياح قوية تداهم عددا من المناطق في المملكة

رياح قوية تداهم عددا من المناطق في المملكة

رياح قوية تداهم عددا من المناطق في المملكة
هسبريس من الرباط
الخميس 05 نونبر 2020 - 19:20

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب أن تهم رياح قوية محليا، تبلغ سرعتها ما بين 75 و90 كلم في الساعة، اليوم الخميس وغدا الجمعة، عددا من عمالات وأقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الرياح ستهم، ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم غد الجمعة، كلا من عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وبولمان وشيشاوة وفكيك وكرسيف وجرادة وميدلت ووجدة-أنجاد وتاوريرت.

وأضافت المديرية أن هذه الرياح القوية ستهم أيضا، غدا الجمعة، ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا، أقاليم وعمالات بني ملال وبركان والدريوش والجديدة وقلعة السراغنة والصويرة وإفران وخنيفرة والناضور وورزازات وآسفي وصفرو وسيدي بنور وتارودانت وتازة وتنغير واليوسفية.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الرياح ستكون مصحوبة محليا بالغبار أو بزوابع رملية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عبد الله الخميس 05 نونبر 2020 - 19:53
الله يرزقنا السلامة والعافية، وجميع المسلمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - الحمد لله الخميس 05 نونبر 2020 - 19:53
فادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب أن تهم رياح قوية محليا، تبلغ سرعتها ما بين 75 و90 كلم في الساعة، اليوم الخميس وغدا الجمعة، عددا من عمالات وأقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الرياح ستهم، ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم غد الجمعة، كلا من عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وبولمان وشيشاوة وفكيك وكرسيف وجرادة وميدلت ووجدة-أنجاد وتاوريرت.

وأضافت المديرية أن هذه الرياح القوية ستهم أيضا، غدا الجمعة، ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا، أقاليم وعمالات بني ملال وبركان والدريوش والجديدة وقلعة السراغنة والصويرة وإفران وخنيفرة والناضور وورزازات وآسفي وصفرو وسيدي بنور وتارودانت وتازة وتنغير واليوسفية.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الرياح ستكون مصحوبة محليا بالغبار أو بزوابع رملية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-21
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.