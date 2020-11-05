24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:20
|07:47
|13:16
|16:09
|18:35
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حجم التداول ينعش معاملات بورصة الدار البيضاء
- محمد مشبال .. مستثمر يؤمن بالاجتهاد والصدفة بين أوروبا وإفريقيا
- مشبال .. الصدف والاستثمار
- "فيتش" تغير التصنيف الائتماني لثلاثة أبناك مغربية
- احتجاج عمال للنقل الحضري
الحالات الحرجة ترفع أسِرّة الإنعاش في المشفى الميداني بالبيضاء (5.00)
مغاربة العالم يصمدون أمام كورونا بإرسال ملايير الدراهم إلى المملكة (5.00)
- الزمالك يقسو على الرجاء ويتأهل إلى نهائي "عصبة أبطال إفريقيا" - (159)
- السلطات الأمنية تفرق احتجاجات "الأساتذة المتعاقدين" بمدن المملكة - (92)
- مغاربة العالم يصمدون أمام كورونا بإرسال ملايير الدراهم إلى المملكة - (83)
- انتقادات تلاحقُ إضراب "أساتذة التعاقد" .. هدرٌ للتعليم ومردود عقيم - (80)
- هل تعيد انتخابات 2021 "زعامات شعبوية" إلى الواجهة الحزبية؟ - (76)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رياح قوية تداهم عددا من المناطق في المملكة
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب أن تهم رياح قوية محليا، تبلغ سرعتها ما بين 75 و90 كلم في الساعة، اليوم الخميس وغدا الجمعة، عددا من عمالات وأقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الرياح ستهم، ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم غد الجمعة، كلا من عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وبولمان وشيشاوة وفكيك وكرسيف وجرادة وميدلت ووجدة-أنجاد وتاوريرت.
وأضافت المديرية أن هذه الرياح القوية ستهم أيضا، غدا الجمعة، ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا، أقاليم وعمالات بني ملال وبركان والدريوش والجديدة وقلعة السراغنة والصويرة وإفران وخنيفرة والناضور وورزازات وآسفي وصفرو وسيدي بنور وتارودانت وتازة وتنغير واليوسفية.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الرياح ستكون مصحوبة محليا بالغبار أو بزوابع رملية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الرياح ستهم، ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم غد الجمعة، كلا من عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وبولمان وشيشاوة وفكيك وكرسيف وجرادة وميدلت ووجدة-أنجاد وتاوريرت.
وأضافت المديرية أن هذه الرياح القوية ستهم أيضا، غدا الجمعة، ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا، أقاليم وعمالات بني ملال وبركان والدريوش والجديدة وقلعة السراغنة والصويرة وإفران وخنيفرة والناضور وورزازات وآسفي وصفرو وسيدي بنور وتارودانت وتازة وتنغير واليوسفية.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الرياح ستكون مصحوبة محليا بالغبار أو بزوابع رملية