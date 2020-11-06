24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:21
|07:48
|13:16
|16:09
|18:35
|19:51
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هكذا تمكنت الصين من تجنب الموجة الثانية من "فيروس كورونا"
- حجم التداول ينعش معاملات بورصة الدار البيضاء
- محمد مشبال .. مستثمر يؤمن بالاجتهاد والصدفة بين أوروبا وإفريقيا
- مشبال .. الصدف والاستثمار
- "فيتش" تغير التصنيف الائتماني لثلاثة أبناك مغربية
هكذا تمكنت الصين من تجنب الموجة الثانية من "فيروس كورونا" (5.00)
الحالات الحرجة ترفع أسِرّة الإنعاش في المشفى الميداني بالبيضاء (5.00)
مغاربة العالم يصمدون أمام كورونا بإرسال ملايير الدراهم إلى المملكة (5.00)
- السلطات الأمنية تفرق احتجاجات "الأساتذة المتعاقدين" بمدن المملكة - (105)
- مغاربة العالم يصمدون أمام كورونا بإرسال ملايير الدراهم إلى المملكة - (96)
- وزير الاقتصاد: كُتلة أجور الموظفين مرتفعة جدا أمام مداخيل الدولة - (93)
- المغرب يسجل 5641 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (86)
- هل تعيد انتخابات 2021 "زعامات شعبوية" إلى الواجهة الحزبية؟ - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جهة سوس تُحصي عددا مرتفعا من حالات "كورونا"
يواصل معدل الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد تصاعده بجهة سوس ماسة، ليبلغ 13401 حالة مؤكدة منذ بداية الجائحة، عقب تسجيل حصيلة ثقيلة اليوم الخميس بلغت 430 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفق آخر تحديث لبيانات المديرية الجهوية للصحة فقد توزعت الإصابات الجديدة على العمالتيْن والأقاليم الأربعة المكونة للجهة، تصدرتها عمالة أكادير إداوتنان بـ237 حالة، مع 80 إصابة بعمالة إنزكان آيت ملول، ثم 74 حالة بإقليم تارودانت، و20 إصابة بإقليم اشتوكة آيت باها، و18 بإقليم تيزنيت، وأخيرا حالة واحدة بإقليم طاطا.
وبخصوص حالات الشفاء، أعلنت الجهة ذاتها تماثل 80 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وذلك بعمالة أكادير إداوتنان التي سجلت 71 حالة شفاء، مع 9 حالات تعافي بإقليم طاطا، ليرتفع إجمالي المتعافين بالجهة إلى 9373 شخصا منذ أول ظهور للجائحة.
وارتفع مجموع ضحايا الفيروس بالجهة إلى 220 شخصا، بعد تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ضمنها حالتان بعمالة أكادير إداوتنان وحالة واحدة في إنزكان آيت ملول، ومثلها في كل من إقليم تزنيت وإقليم طاطا.