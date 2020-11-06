جهة سوس تُحصي عددا مرتفعا من حالات "كورونا"

رشيد بيجيكن من أكادير

يواصل معدل الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد تصاعده بجهة سوس ماسة، ليبلغ 13401 حالة مؤكدة منذ بداية الجائحة، عقب تسجيل حصيلة ثقيلة اليوم الخميس بلغت 430 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق آخر تحديث لبيانات المديرية الجهوية للصحة فقد توزعت الإصابات الجديدة على العمالتيْن والأقاليم الأربعة المكونة للجهة، تصدرتها عمالة أكادير إداوتنان بـ237 حالة، مع 80 إصابة بعمالة إنزكان آيت ملول، ثم 74 حالة بإقليم تارودانت، و20 إصابة بإقليم اشتوكة آيت باها، و18 بإقليم تيزنيت، وأخيرا حالة واحدة بإقليم طاطا.

وبخصوص حالات الشفاء، أعلنت الجهة ذاتها تماثل 80 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وذلك بعمالة أكادير إداوتنان التي سجلت 71 حالة شفاء، مع 9 حالات تعافي بإقليم طاطا، ليرتفع إجمالي المتعافين بالجهة إلى 9373 شخصا منذ أول ظهور للجائحة.

وارتفع مجموع ضحايا الفيروس بالجهة إلى 220 شخصا، بعد تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ضمنها حالتان بعمالة أكادير إداوتنان وحالة واحدة في إنزكان آيت ملول، ومثلها في كل من إقليم تزنيت وإقليم طاطا.