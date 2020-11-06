24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4813:1616:0918:3519:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هكذا تمكنت الصين من تجنب الموجة الثانية من "فيروس كورونا" (5.00)

  2. وفاة ناشط "تصدم" حقوقيين في الجنوب الشرقي (5.00)

  3. الحالات الحرجة ترفع أسِرّة الإنعاش في المشفى الميداني بالبيضاء (5.00)

  4. فرونسواز.. لا أريد أن أحبك من الآن؟ (5.00)

  5. مغاربة العالم يصمدون أمام كورونا بإرسال ملايير الدراهم إلى المملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | جهة سوس تُحصي عددا مرتفعا من حالات "كورونا"

جهة سوس تُحصي عددا مرتفعا من حالات "كورونا"

جهة سوس تُحصي عددا مرتفعا من حالات "كورونا"
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 06 نونبر 2020 - 02:41

يواصل معدل الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد تصاعده بجهة سوس ماسة، ليبلغ 13401 حالة مؤكدة منذ بداية الجائحة، عقب تسجيل حصيلة ثقيلة اليوم الخميس بلغت 430 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق آخر تحديث لبيانات المديرية الجهوية للصحة فقد توزعت الإصابات الجديدة على العمالتيْن والأقاليم الأربعة المكونة للجهة، تصدرتها عمالة أكادير إداوتنان بـ237 حالة، مع 80 إصابة بعمالة إنزكان آيت ملول، ثم 74 حالة بإقليم تارودانت، و20 إصابة بإقليم اشتوكة آيت باها، و18 بإقليم تيزنيت، وأخيرا حالة واحدة بإقليم طاطا.

وبخصوص حالات الشفاء، أعلنت الجهة ذاتها تماثل 80 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وذلك بعمالة أكادير إداوتنان التي سجلت 71 حالة شفاء، مع 9 حالات تعافي بإقليم طاطا، ليرتفع إجمالي المتعافين بالجهة إلى 9373 شخصا منذ أول ظهور للجائحة.

وارتفع مجموع ضحايا الفيروس بالجهة إلى 220 شخصا، بعد تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ضمنها حالتان بعمالة أكادير إداوتنان وحالة واحدة في إنزكان آيت ملول، ومثلها في كل من إقليم تزنيت وإقليم طاطا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.