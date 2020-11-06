24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:21
|07:48
|13:16
|16:09
|18:35
|19:51
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هكذا تمكنت الصين من تجنب الموجة الثانية من "فيروس كورونا"
- حجم التداول ينعش معاملات بورصة الدار البيضاء
- محمد مشبال .. مستثمر يؤمن بالاجتهاد والصدفة بين أوروبا وإفريقيا
- مشبال .. الصدف والاستثمار
- "فيتش" تغير التصنيف الائتماني لثلاثة أبناك مغربية
هكذا تمكنت الصين من تجنب الموجة الثانية من "فيروس كورونا" (5.00)
مغاربة العالم يصمدون أمام كورونا بإرسال ملايير الدراهم إلى المملكة (5.00)
"الأساتذة المتعاقدون" يواصلون "أسبوع الاحتجاج" ويتمسكون بالإدماج (5.00)
- السلطات الأمنية تفرق احتجاجات "الأساتذة المتعاقدين" بمدن المملكة - (105)
- مغاربة العالم يصمدون أمام كورونا بإرسال ملايير الدراهم إلى المملكة - (96)
- وزير الاقتصاد: كُتلة أجور الموظفين مرتفعة جدا أمام مداخيل الدولة - (94)
- المغرب يسجل 5641 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (86)
- هل تعيد انتخابات 2021 "زعامات شعبوية" إلى الواجهة الحزبية؟ - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جهة الشرق تشهد 701 إصابة جديدة بـ"كورونا"
رصدت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الشرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 701 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 15247 حالة.
ووفق المصدر ذاته فقد سجلت عمالة وجدة-أنجاد 287 حالة، يليها إقليم بركان بـ115 حالة، وإقليم تاوريرت بـ91 حالة، وإقليم الناظور بـ85 حالة؛ فيما سجل إقليم جرادة 72 حالة، وإقليم جرسيف 44 حالة، وإقليم فكيك 5 حالات، وأخيرا إقليم الدريوش حالتين.
وتوفي خلال المدة ذاتها 4 أشخاص بسبب فيروس "كوفيد-19"، اثنان منهم بوجدة، وحالة واحدة بكل من الدريوش وجرسيف، ليصبح مجموع ضحايا الوباء بالجهة ذاتها 322 منذ بداية تفشي الوباء.
وحلت جهة الشرق، مرة أخرى، في المرتبة الثالثة من حيث الحصيلة اليومية لعدد الإصابات بفيروس كورونا، مسبوقة بجهة الدار البيضاء سطات التي سجلت 2517 حالة، وجهة الرباط سلا القنيطرة التي سجلت 760 حالة.