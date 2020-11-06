جهة الشرق تشهد 701 إصابة جديدة بـ"كورونا"

عبد الكريم هرواش من الناظور

رصدت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الشرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 701 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 15247 حالة.

ووفق المصدر ذاته فقد سجلت عمالة وجدة-أنجاد 287 حالة، يليها إقليم بركان بـ115 حالة، وإقليم تاوريرت بـ91 حالة، وإقليم الناظور بـ85 حالة؛ فيما سجل إقليم جرادة 72 حالة، وإقليم جرسيف 44 حالة، وإقليم فكيك 5 حالات، وأخيرا إقليم الدريوش حالتين.

وتوفي خلال المدة ذاتها 4 أشخاص بسبب فيروس "كوفيد-19"، اثنان منهم بوجدة، وحالة واحدة بكل من الدريوش وجرسيف، ليصبح مجموع ضحايا الوباء بالجهة ذاتها 322 منذ بداية تفشي الوباء.

وحلت جهة الشرق، مرة أخرى، في المرتبة الثالثة من حيث الحصيلة اليومية لعدد الإصابات بفيروس كورونا، مسبوقة بجهة الدار البيضاء سطات التي سجلت 2517 حالة، وجهة الرباط سلا القنيطرة التي سجلت 760 حالة.