الإصابات اليومية بكورونا تعاود الارتفاع بجهة فاس

رشيد لكويرتي من فاس

عاودت إصابات كورونا اليومية تخطي عتبة الـ100 حالة بجهة فاس مكناس، بعد أن ظلت على مدى شهر ونصف الشهر حصيلة الإصابات بها خلال كل 24 ساعة مستقرة دون هذا الحاجز؛ ما اعْتُبِر تجربة نموذجية تقدمها الجهة على الصعيد الوطني في التحكم في الوضعية الوبائية.

جهة فاس مكناس أحصت، خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب ما أعلنته المديرية الجهوية للصحة عند الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، 142 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع بذلك الحصيلة التراكمية للإصابات بالوباء بعموم الجهة إلى 14225 حالة.

ووفق البيانات الرسمية سجل إقليم تازة، الأكثر تضررا في الآونة الأخيرة من الجائحة على صعيد الجهة، أكبر عدد من الإصابات الجديدة بالفيروس، برصده لـ36 حالة؛ فيما توزعت باقي الإصابات على فاس وتاونات بـ29 حالة، ومكناس بـ13 حالة، وإفران بـ11 حالة، وبولمان بـ10 حالات، وصفرو بـ9 حالات، والحاجب بـ4 حالات، ومولاي يعقوب بحالة واحدة.

وكشفت المديرية الجهوية للصحة أن الفيروس أودى، خلال الفترة المذكورة، بحياة 4 حالات إضافية، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ"كوفيد-19" بعموم الجهة إلى 436 حالة، مشيرة إلى أن الوفيات الجديدة توزعت بين تازة بحالتي وفاة وفاس ومكناس بوفاة واحدة بكل منهما.

أما فيما يخص الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي، فقد قفزت بجهة فاس مكناس إلى 13115 حالة، عقب تماثل 67 حالة للشفاء التام من الفيروس بعموم الجهة إبان الـ24 ساعة المذكورة.

وتوجد رهن العلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حسب الإحصائيات الرسمية، 674 حالة تهم مجمل النفوذ الترابي لجهة فاس مكناس.