24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2007:4713:1616:0918:3519:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وفاة ناشط "تصدم" حقوقيين في الجنوب الشرقي (5.00)

  2. الحالات الحرجة ترفع أسِرّة الإنعاش في المشفى الميداني بالبيضاء (5.00)

  3. فرونسواز.. لا أريد أن أحبك من الآن؟ (5.00)

  4. مغاربة العالم يصمدون أمام كورونا بإرسال ملايير الدراهم إلى المملكة (5.00)

  5. مدارس خاصة تخشى عودة "التعليم عن بعد" وتهدد بتسليم المفاتيح (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | الإصابات اليومية بكورونا تعاود الارتفاع بجهة فاس

الإصابات اليومية بكورونا تعاود الارتفاع بجهة فاس

الإصابات اليومية بكورونا تعاود الارتفاع بجهة فاس
رشيد لكويرتي من فاس
الخميس 05 نونبر 2020 - 22:40

عاودت إصابات كورونا اليومية تخطي عتبة الـ100 حالة بجهة فاس مكناس، بعد أن ظلت على مدى شهر ونصف الشهر حصيلة الإصابات بها خلال كل 24 ساعة مستقرة دون هذا الحاجز؛ ما اعْتُبِر تجربة نموذجية تقدمها الجهة على الصعيد الوطني في التحكم في الوضعية الوبائية.

جهة فاس مكناس أحصت، خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب ما أعلنته المديرية الجهوية للصحة عند الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، 142 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع بذلك الحصيلة التراكمية للإصابات بالوباء بعموم الجهة إلى 14225 حالة.

ووفق البيانات الرسمية سجل إقليم تازة، الأكثر تضررا في الآونة الأخيرة من الجائحة على صعيد الجهة، أكبر عدد من الإصابات الجديدة بالفيروس، برصده لـ36 حالة؛ فيما توزعت باقي الإصابات على فاس وتاونات بـ29 حالة، ومكناس بـ13 حالة، وإفران بـ11 حالة، وبولمان بـ10 حالات، وصفرو بـ9 حالات، والحاجب بـ4 حالات، ومولاي يعقوب بحالة واحدة.

وكشفت المديرية الجهوية للصحة أن الفيروس أودى، خلال الفترة المذكورة، بحياة 4 حالات إضافية، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ"كوفيد-19" بعموم الجهة إلى 436 حالة، مشيرة إلى أن الوفيات الجديدة توزعت بين تازة بحالتي وفاة وفاس ومكناس بوفاة واحدة بكل منهما.

أما فيما يخص الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي، فقد قفزت بجهة فاس مكناس إلى 13115 حالة، عقب تماثل 67 حالة للشفاء التام من الفيروس بعموم الجهة إبان الـ24 ساعة المذكورة.

وتوجد رهن العلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حسب الإحصائيات الرسمية، 674 حالة تهم مجمل النفوذ الترابي لجهة فاس مكناس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الواقع الخميس 05 نونبر 2020 - 22:50
ينبغي التعجيل بالحفاظ على الأطر الطبية والتمريضية والتقنية بمستشفيات فاس ومكناس والذين يشتغلون في أجنحة كورونا ومنحهم تعيين نهائي لمواجهة الخصاص المهول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - ايت واعش الخميس 05 نونبر 2020 - 23:12
يجب منع التنقل بين المدن للاشخاص والمسافرين.وليغلق كل اقليم على حدة ، الا للنقل التجاري ،و التطبيق الفعلي للاجراءات الزجربة لكل مخالفي التباعد والكمامة واقامة الحفلات والتجمعات،بدون هذه القواعد فلن نقضي على كورونا، الحكومة ربما تريد استغلال الوباء في الانتخابات المقبلة بمعنى انها لن تشدد الاجراءات حتى تضمن الاصوات للحزب الذي يتراس الحكومة ، كل اقليم يغلق حدوده وعدم التنقل بين الاقاليم ومنع السفر نهائيا ..في جهات المملكة ، ثم التنسيق بين مندوبيات الصحة والمدارس بالاقليم وكل حالة مشكوك فيها يجب اخبار مدير المدرسة التي يدرس بها ابناءها لمنعهم من التمدرس حتى تظهر التحاليل المخبرية ..بدون خلية تنسيق بين مختلف الادارات وبدون اغلاق كل اقليم على نفسه فلن نسيطر على شيء...مقاربة الحكومة فاشلة جدا....وحتى لجانها العلمية فهي بعيدة عن الواقع وكأنهم ينتظرون الحل من مناعة القطيع علما ان المناعة من الفيروس لا تستمر طويلا حسب اخر دراسة بريطانية وانصح اللجنة بتتبع الدوريات الصحية الانجليزية ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - سلمى الخميس 05 نونبر 2020 - 23:33
مكناس تعرف استقرار جيد في نسب الإصابة اليومي منذ فترة مهمة حيث يسجل يوميا مابين تسع وخمسة عشر إصابة...نتمى انخفاظ نسب الإصابات في جميع ربوع البلاد والشفاء للجميع بإذن الله تعالى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.