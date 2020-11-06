إقليم سيدي قاسم يشهد إطلاق مشاريع تنموية‎

هسبريس من الرباط

أشرف الحبيب ندير، عامل إقليم سيدي قاسم، الخميس، على إعطاء انطلاقة الأشغال لمشروعين طرقيين يهمان ثلاث جماعات قروية وهي تكنة وبير الطالب وباب تيوكة، وتدشين ثانوية إعدادية بجماعة بير الطالب؛ وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى الخامسة والأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، وبحضور المصالح الأمنية بالإقليم ورؤساء مجالس الجماعات والمصالح الخارجية المعنية بالإضافة إلى السلطات المحلية.

وتندرج هذه المشاريع، التي تروم تعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية بالعالم القروي، وفق بلاغ صادر عن عمالة سيدي قاسم، "في إطار مخطط العمل لسنة 2020 لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي الذي يعتبر من البرامج المهيكلة الرامية إلى الحد من التفاوتات في الولوج إلى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالعالم القروي، خاصة ما يتعلق بقطاعات الصحة والتعليم والطرق والماء والكهرباء والبرنامج القطاعي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحت العلمي".

وأضاف البلاغ أن المشاريع سالفة الذكر "تروم تقوية الطريق الإقليمية رقم 4551 الرابطة بين مدينة سيدي قاسم وجماعة بير الطالب على مسافة 12 كلم، والطريق الإقليمية رقم 4563 الرابطة بين جماعتي تكنة وباب تيوكة على طول 12 كلم، وإحداث ثانوية إعدادية بجماعة بير الطالب بطاقة استيعابية تقدر بألف تلميذ كانوا يتابعون دراستهم بمدينة سيدي قاسم بعيدا عن مقر الإقامة".

وستمكن هذه المشاريع، التي تقدر كلفة إنجازها بـ30 مليون درهم معبأة من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية ووزارة التربية الوطنية، "من الحفاظ على الرصيد الطرقي الإقليمي وتحسين انسيابية وتنقل الأشخاص والبضائع إضافة إلى تحسين العرض المدرسي والمساهمة في تعزيز تغطية الجماعات الترابية القروية بالإقليم بالتعليم الثانوي الإعدادي"، يضيف البلاغ ذاته.