وحدة طبية تقرب العلاج من الساكنة في آيت بلال

حميد رزقي

نظمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بأزيلال، الخميس، وحدة طبية متنقلة بالمركز الصحي آيت بلال بدائرة ولتانة، وذلك بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية.

وتأتي هذه المبادرة من أجل مواجهة موجة البرد القارس، ومواصلة الخدمات الصحية، وتعزيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتطوير العرض الصحي المتنقل خصوصا بالعالم القروي.

وتشمل خدمات الوحدة المتنقلة الفحوصات الطبية والفحص بالصدى ودعم البرامج الصحية والتلقيح والتخطيط العائلي وتتبع المرأة الحامل والكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم، بالإضافة إلى توزيع الأدوية بالمجان.

واستهدفت الوحدة الطبية، وفق ما أوردته المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بأزيلال، ساكنة جماعة أيت بلا والدواوير المجاورة لها، واستفاد منها 173 من ساكنة المنطقة منها 21 فحصا بالصدى للنساء الحوامل.

وأوضح المصدر ذاته أن العملية أجريت وفقا للطوارئ الصحية والإجراءات الوقائية المعمول بها لمواجهة ڤيروس كورونا المستجد.