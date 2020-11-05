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Covid Hespress
الرئيسية | جهات | السلطات تطلق حملة توعوية ضد "كوفيد 19" بالرباط‎

السلطات تطلق حملة توعوية ضد "كوفيد 19" بالرباط‎

السلطات تطلق حملة توعوية ضد "كوفيد 19" بالرباط‎
هسبريس من الرباط (صور: منير امحميدات)
الخميس 05 نونبر 2020 - 23:35

عادت السلطات بمدينة الرباط إلى إطلاق حملات توعوية، استعدادا للموجة الثانية لفيروس "كوفيد 19"؛ وهي الحملات المقصود منها توعية المواطنين بأهمية الإجراءات الاحترازية في مكافحة الوباء.

وفي هذا الإطار، قال عبد العالي الرامي، الفاعل الجمعوي بمدينة الرباط، إن السلطات المحلية أطلقت، في إطار لجنة مشتركة ما بين الأمن الوطني والقوات المساعدة وفعاليات من المجتمع المدني، حملة تحسيسية بمقاطعة اليوسفية للتحسيس وتعريف المواطنين بالظروف الحالية الوضعية الوبائية الحالية من أجل عدم العودة إلى الحجر الصحي.

وشدد الرامي، ضمن تصريح لهسبريس، على أن "الهدف هو توعية المواطنين بخطورة الوضع والتواصل مع المواطنين"، مفيدا بأنه تم اختيار الأماكن المكتظة والتي بها ساكنة مرتفعة وتم تسجيل "تفاعل من قبل المواطنين والوعي بأنه لا يمكن الاستهانة بالوضع".

وأشار المتحدث إلى أنه تم أيضا التواصل مع تلاميذ إحدى المؤسسات التعليمية، مفيدا بأنه سيتم تكرار العملية بجل مناطق الرباط من أجل "دعوة الجميع إلى تحمل المسؤولية والتوضيح بأن الأمر لا يمكن الاستهانة به".

وأوضح الفاعل الجمعوي بمدينة الرباط أن حالات الوفيات سجلت ارتفاعا، مفيدا بأن الوضع الوبائي يستدعي اليقظة الجماعية منبها إلى أهمية الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وقرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس في الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي إلى غاية 10 دجنبر المقبل؛ وذلك في إطار جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد ـ 19"، معلنا استمرارها لمدة أربعة أسابيع إضافية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - رباطي الخميس 05 نونبر 2020 - 23:41
أكبر ناشر للفيروس هم حراس السيارات الذين يلمسون كل الأيادي، و بائعي الألبسة الجتهزة، الزبناء يلمسون نفس اللباس، و الإجتماعات داخل الإدارة المغربية التي تجري بدون كمامة و تبادل الأوراق للإمضاءات، و رجال الشرطة الذين يطلبون من المواطن أوراق السيارة و يلمسونها، لو تم ضبط هذه الأشياء لنقص إنتشار الفيروس بشكل كبير ، زد على ذلك لماذا يفرض على الموظفين القدوم مادامت هناك إمكانية العمل عن بعد
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2 - عقلاني الخميس 05 نونبر 2020 - 23:44
مرارا و تكرارا رأيت رجال شرطة بدون كمامات. إضافة إلى ذلك السطافيط هازة 3 القدام حتى حد بلا كمامة، و الله على ما أقول شهيد. حنا عوجين لأن المراقبين عوجين و هما خاصهم مراقبين اللي خاصهم مراقبين و حتى هما خاصهم مراقبين ايوا تما بقينا. خلاها الشاب: طالما حاكمينا هادوا عمر نوصلوا للي زادوا واخا نكونوا كروج.
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