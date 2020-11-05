السلطات تطلق حملة توعوية ضد "كوفيد 19" بالرباط‎

هسبريس من الرباط (صور: منير امحميدات)

عادت السلطات بمدينة الرباط إلى إطلاق حملات توعوية، استعدادا للموجة الثانية لفيروس "كوفيد 19"؛ وهي الحملات المقصود منها توعية المواطنين بأهمية الإجراءات الاحترازية في مكافحة الوباء.

وفي هذا الإطار، قال عبد العالي الرامي، الفاعل الجمعوي بمدينة الرباط، إن السلطات المحلية أطلقت، في إطار لجنة مشتركة ما بين الأمن الوطني والقوات المساعدة وفعاليات من المجتمع المدني، حملة تحسيسية بمقاطعة اليوسفية للتحسيس وتعريف المواطنين بالظروف الحالية الوضعية الوبائية الحالية من أجل عدم العودة إلى الحجر الصحي.

وشدد الرامي، ضمن تصريح لهسبريس، على أن "الهدف هو توعية المواطنين بخطورة الوضع والتواصل مع المواطنين"، مفيدا بأنه تم اختيار الأماكن المكتظة والتي بها ساكنة مرتفعة وتم تسجيل "تفاعل من قبل المواطنين والوعي بأنه لا يمكن الاستهانة بالوضع".

وأشار المتحدث إلى أنه تم أيضا التواصل مع تلاميذ إحدى المؤسسات التعليمية، مفيدا بأنه سيتم تكرار العملية بجل مناطق الرباط من أجل "دعوة الجميع إلى تحمل المسؤولية والتوضيح بأن الأمر لا يمكن الاستهانة به".

وأوضح الفاعل الجمعوي بمدينة الرباط أن حالات الوفيات سجلت ارتفاعا، مفيدا بأن الوضع الوبائي يستدعي اليقظة الجماعية منبها إلى أهمية الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وقرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس في الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي إلى غاية 10 دجنبر المقبل؛ وذلك في إطار جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد ـ 19"، معلنا استمرارها لمدة أربعة أسابيع إضافية.