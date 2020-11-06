إقليم العيون يشهد إطلاق مشاريع تنموية جديدة

أحمد الساسي من العيون

ترأس عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، صباح اليوم، مراسيم تحية العلم بساحة المشور بالعيون، بمناسبة الذكرى الـ 45 لعيد المسيرة الخضراء المظفرة، وذلك بحضور وزير العدل محمد بن عبد القادر، والقنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة عيسى البلوشي، ورؤساء المجالس المنتخبة، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والأمنية، إلى جانب أعيان وشيوخ القبائل الصحراوية.

كما أشرف الوفد الرسمي على إعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع التي تهم إقليم العيون، والتي من شأنها أن ترقى بمستوى البنيات التحتية لعاصمة الأقاليم الجنوبية، وتشكل إضافة نوعية إلى جانب العديد من الأوراش الكبرى التي تعرفها المنطقة في مختلف المجالات.

وبدأ حفل التدشين بافتتاح ساحتي حليمة السعدية وفاطمة الفهرية، والوقوف على ورش منطقة الأنشطة الاقتصادية وتعبيد الطرق بحي المطار.

كما أعطيت، بهذه المناسبة، الانطلاقة الفعلية لأشغال السوق المندمج بالوفاق، ومركز الإيواء، ومساحات عمومية، إلى جانب تدشين ملاعب للقرب خاصة بكرة القدم بالحي ذاته.

الوفد الرسمي زار عددا من الأوراش التنموية في إطار تقييم مستوى سير الأشغال بها، قبل أن يضع حجر الأساس لعدد من المشاريع المندرجة ضمن المخطط التنموي للمجلس البلدي التي تروم النهوض بالإقليم.

ومن بين المشاريع التي وضع الوفد حجر أساسها، مشروع تهيئة منصة لمعارض وسوق الدواجن، وتوسعة السوق الكبير، إلى جانب إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة ساحة عمومية على مساحة هكتار بحي 25 مارس، وبناء سوق مندمج.

حري بالذكر أن قاعة قصر المؤتمرات بالعيون ستحتضن مساء اليوم الجمعة حفل الإنصات للخطاب الملكي السامــي، الذي سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لعيد المسيرة الخضراء.