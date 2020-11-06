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"الفيروس" يقتل 11 شخصًا في "بني ملال خنيفرة"

"الفيروس" يقتل 11 شخصًا في "بني ملال خنيفرة"
ياسين أوشن
الجمعة 06 نونبر 2020 - 22:20

سجلت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 175 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 66 حالة بإقليم بني ملال، و54 حالة بإقليم خريبكة، و17 حالة بإقليم خنيفرة، و24 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و14 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 11564 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما أحصت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء الجمعة، 70 حالة شفاء إضافية؛ منها 18 حالة بإقليم بني ملال، و23 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و3 حالات بإقليم خنيفرة، و16 حالة بإقليم خريبكة، و10 حالات بإقليم أزيلال، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة 9918 حالة.

وفي ما يخص الوفيات، فقد سجلت الجهة 11 حالة؛ حالتان بكل من أقاليم الفقيه بن صالح وأزيلال وبني ملال، و5 حالات بإقليم خريبكة، ليصل العدد الإجمالي إلى 269 وفاة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1377 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 114766 حالة.

يُذكر أن وزارة الصحة أحصت، الجمعة، 5398 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 246349 حالة في المغرب.

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