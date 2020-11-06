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كُتّاب وآراء
جهة الشرق تحصي 15 حالة وفاة جراء كورونا
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا المستجد" بجهة الشرق إلى 15987 حالة، بعد رصد 740 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وسجّلت عمالة وجدة- أنجاد 366 حالة، يليها إقليم الناظور بـ152 حالة، وإقليم تاوريرت بـ81 حالة، ثم إقليم بركان بـ78 حالة، فيما سجل إقليم الدريوش 25 حالة، وإقليم فكيك 25 حالة هو الآخر، وإقليم جرادة 7 حالات، وأخيرا إقليم جرسيف 6 حالات.
وخلال المدة ذاتها سجلت جهة الشرق 15 حالة وفاة بسبب فيروس "كوفيد-19"، منها 6 حالات بالناظور، و3 حالات بكل من تاوريرت وجرسيف، وحالتان بوجدة، وحالة واحدة ببركان، ليصبح مجموع ضحايا الفيروس التاجي، منذ بداية انتشاره بهذه الجهة، 337 حالة.
وحلت جهة الشرق بالمرتبة الثالثة من حيث الحصيلة اليومية للإصابات، مسبوقة بجهة الدار البيضاء سطات التي سجلت 2119 حالة، وجهة الرباط سلا القنيطرة التي سجلت 916 حالة.