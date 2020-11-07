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الرئيسية | جهات | مشاريع تعزز العرض التنموي في جماعات طاطا

مشاريع تعزز العرض التنموي في جماعات طاطا

مشاريع تعزز العرض التنموي في جماعات طاطا
مصطفى البكار من تزنيت
السبت 07 نونبر 2020 - 08:20

أشرف عامل إقليم طاطا صلاح الدين آمال، الجمعة، على تدشين مجموعة من المشاريع التنموية بمناسبة الذكرى الـ45 لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة.

وأعطى المسؤول الترابي ذاته بجماعة طاطا، بمعية الوفد المرافق له، الانطلاقة الرسمية لبداية أشغال مشروع تهيئة ساحة عمومية لوقوف سيارات الأجرة بغلاف مالي قدره 500 ألف درهم.

كما دشن بناء قنطرة على وادي تغرمت بما يناهز 2.6 مليون درهم، إضافة إلى منشأة فنية مماثلة بين دوار السونح ومركز جماعة طاطا رصدت لها ميزانية تقدر بحوالي 3.9 ملايين درهم.

وبجماعة تيزورين قام عامل إقليم طاطا بتدشين مركب سوسيوثقافي، تم تشييده ضمن اتفاقية شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الجماعي تيزورين، وقد خصص له غلاف مالي قدره 950.000.00 درهم.

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