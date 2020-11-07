العرض المدرسي يتعزز ببناء 3 حجرات في أنمزي

ياسين أوشن

وضع عامل إقليم ميدلت، مصطفى النوحي، الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء، الحجر الأساس لبناء 3 حجرات دراسية بفرعية أيت مرزوك في جماعة أنمزي.

ووَفق تصريح لعبد الرزاق غزاوي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فإن "بناء هذه الحجرات، الذي سيكلف ما يناهز 40 مليون سنيتم، جاء من أجل تعويض أخرى كانت في السابق محاذية للوادي".

وزاد غزاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذه الخطوة مردّها إلى تحييد الخطر المحدق بالتلميذات والتلاميذ، وكذا المدرسين والأطر التربوية والحفاظ على سلامتهم، إذ يكونون عرضة لخطر السيول والفيضانات الناتجة عن الزخات المطرية والعواصف الرعدية".

تجدر الإشارة إلى أن المديرية نفسها سبق لها أن أصدرت بلاغا، السنة الماضية، حول الحجرات المذكورة، بعدما أثارت نقاشا على منصات التواصل الاجتماعي، مطمئنة، من خلاله، "أولياء أمور التلميذات والتلاميذ وفعاليات المجتمع المدني" بعد تفقدها، مضيفة حينها أن "اللجان الإقليمية والمحلية الدائمة تتابع، عن كثب ويوما بيوم، وضع المؤسسات التعليمية، خلال هذه الفترات المعروفة بالعواصف الرعدية، وطيلة فصل الشتاء، خاصة تلك الموجودة في المناطق الجبلية".