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الرئيسية | جهات | "الجالية" توزع دراجات على تلاميذ بسيدي حجاج

"الجالية" توزع دراجات على تلاميذ بسيدي حجاج

"الجالية" توزع دراجات على تلاميذ بسيدي حجاج
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 07 نونبر 2020 - 00:35

وزّعت جمعية التضامن للجالية ببلدية أولاد مراح سيدي حجاج بدائرة ابن أحمد بنواحي مدينة سطات، الجمعة، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء 50 دراجة هوائية على 30 تلميذا و20 تلميذة ينحدرون من العالم القروي، بحضور باشا البلدية وقائدي مركز الدرك الملكي والقوات المساعدة، قصد تسهيل تنقلهم إلى مؤسساتهم التعليمية بالمركز، في إطار محاربة الهدر المدرسي، وتحقيقا للتباعد الاجتماعي في وسائل النقل المدرسي بالمنطقة في ظل انتشار "كوفيد-19".

وفي تصريح لهسبريس، قال المهدي الكعيدي، رئيس جمعية التضامن للجالية بأولاد مراح، إن الجمعية تتوفّرّ على منخرطين من عدة دول بالمهجر، كإيطاليا والسويد وألمانيا وأمريكا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا، لم ينسوا تلاميذ وتلميذات بلدتهم، الذين يتكبّدون عناء التنقل إلى المؤسسات التعليمية بأولاد مراح.

وحول أبعاد هذه المبادرة وأهدافها، أوضح الكعيدي أنها تتجلى في محاربة ظاهرة الهدر المدرسي، التي باتت تهدد تلاميذ العالم القروي في ظل جائحة "كورونا"، التي تتطلّب التباعد الاجتماعي، بناء على توصيات وزارتي الداخلية والصحة وباقي المتدخلين.

وأضاف رئيس جمعية التضامن للجالية بأولاد مراح أن مكتب الجمعية أخذ بعين الاعتبار خلال عملية توزيع الدراجات العادية المستوى التعليمي للتلاميذ، مشيرا إلى أنه تم التركيز على المتفوقين في السلك الإعدادي، وتفادي استفادة التلاميذ بالسلك الابتدائي بسبب خطورة الأمر عليهم، ومدى درايتهم بقانون السير، فضلا عن بعد المسافة عن المدرسة، وكذا المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.

وعبر عدد من التلاميذ المستفيدين عن فرحتهم بمبادرة الجمعية، وتمكينهم من وسيلة تنقّل من نواحي بلدية أولاد مراح لتقريب المسافة من مؤسساتهم التعليمية بالمركز، مؤكّدين احترامهم لقانون السير كاستعمال الخوذة والتزام اليمين أثناء السياقة.

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1 - إبراهيم المعلم السبت 07 نونبر 2020 - 00:51
نتمنى أن تكون هذه الدرجات صالحة لكل الطرق. لاسيما إذا الوضعية المهترئة للطرق في سيدي حجاج. وفي انتظار طرق جيدة على التلاميذ أخذ الحيطة والحذر. شكرا على الهدية.
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