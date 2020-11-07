كورونا يصيب برلمانيا وموظفين في محكمة إنزكان

رشيد بيجيكن من أكادير

كشفت التحاليل المخبرية التي أُخضع لها رمضان بوعشرة، رئيس المجلس الجماعي للدشيرة الجهادية، إصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي أصاب كذلك ابنته، إذ يخضعان لتدابير البروتوكول العلاجي والحجر بمنزلهما وفق ما أكده مصدر مقرب من بوعشرة.

وكان رمضان بوعشرة، وهو أيضا نائب برلماني عن دائرة إنزكان آيت ملول، قد ترأس يوم الخميس الماضي أشغال دورة استثنائية للمجلس الجماعي، قبل أن تتأكد إصابته بـ"كوفيد-19"، إذ تم إخضاع عدد من نوابه وأعضاء المجلس وعدد من مخالطيه لتحاليل مخبرية، ينتظر الكشف عن نتائجها اليوم.

وبمدينة إنزكان، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا داخل المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها إلى 10 حالات، بعد تأكيد إصابة 8 موظفين آخرين، يخضعون للحجر والعلاج بمنازلهم، كما يجري البحث للكشف عن لائحة مخالطيهم.