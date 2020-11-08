استغاثة تجلب عربة إسعاف إلى "أولاد فارس"

إبراهيم الحافظون من سطات

تسلّم المجلس الجماعي لأولاد فارس الحلة، دائرة البروج إقليم سطات سيارتي إسعاف في إطار هبة وتبرعات من بعض أفراد الجالية بالديار الإسبانية والإيطالية، بعد نداء استغاثة أطلقه رئيس المجلس غشت الماضي، ملتمسا مدّ يد المساعدة لسكان الجماعة قصد شراء سيارة إسعاف، بعد تعرّض سيارة الإسعاف الوحيدة لحادثة سير خطيرة، وتعذّر تعويضها بسبب عدم توفر الجماعة الترابية على الاعتمادات المالية الكافية.

العربي الشريعي، رئيس المجلس الجماعي لأولاد فارس الحلة دائرة البروج، قال في تصريح لهسبريس إن المجلس الجماعي تسلّم اليوم سيارتي إسعاف من أفراد الجالية بالمهجر، احتفالا بذكرى المسيرة الخضراء في ظرفية استثنائية، خاصة من دولة إسبانيا وإيطاليا، "من الغيورين على منطقة أولاد فارس الحلة خاصة وقبيلة بني مسكين عامة".

واعتبر الشريعي أن توفير سيارتي إسعاف كان ثمرة لنداء الاستغاثة الذي سبق أن أطلقه عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك"، والذي "عرف تفاعلا إيجابيا وسريعا من قبل جميع المتتبعين، ومن الصحافة الإلكترونية؛ فضلا عن عدد من المواطنين بجماعة أولاد فارس الحلّة بالبروج أو من خارجها الذين تجاوبوا ماديا ومعنويا".

وأوضح العربي الشريعي أن هذه المبادرة، التي سبقتها من قبل فكرة استقبال حافلة للنقل المدرسي من إسبانيا، "انطلقت من قيمة التضامن التي ينبغي أن تعمّم على الجميع، خاصة أمام تعذّر اقتناء سيارة إسعاف من ميزانية الجماعة، التي لا تتوفر على اعتمادات مالية"، متوجّها بالشكر للمعنيين بقوله: "شكرا للجميع، والحمد لله أن في بلادنا الخير بعيدا عن الحسابات الضيقة".