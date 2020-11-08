24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:22
|07:50
|13:16
|16:07
|18:33
|19:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المغرب يسير في اتجاه رفع وتسريع وتيرة حصة الطاقات المتجددة
- حنان بن منصور .. مغربية تفتح العيون على جمالية الإبصار في بلجيكا
- مغاربة بلجيكا: حنان بن منصور
- دور الدبلوماسية الموازية في الترافع عن مغربية الصحراء..
- تلك إذا قِسْمَة ضِّيزَى
علماء يكتشفون "بقايا ديناصور" عاش قبل 66 مليون سنة بالمغرب (5.00)
- سابقة حزبية .. التجمع الوطني للأحرار ينظم "مؤتمرا وطنيا عن بعد" - (174)
- المغرب يسجل 5836 إصابة و70 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة - (62)
- تأجيل الملك "خطاب المسيرة" .. رئيس الدولة يقود "تدابير كورونا" - (53)
- غياب الاستجابة و"صمت الوزارة" يسائلان جدوى إضراب الأساتذة - (53)
- بايدن يضمن الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
استغاثة تجلب عربة إسعاف إلى "أولاد فارس"
تسلّم المجلس الجماعي لأولاد فارس الحلة، دائرة البروج إقليم سطات سيارتي إسعاف في إطار هبة وتبرعات من بعض أفراد الجالية بالديار الإسبانية والإيطالية، بعد نداء استغاثة أطلقه رئيس المجلس غشت الماضي، ملتمسا مدّ يد المساعدة لسكان الجماعة قصد شراء سيارة إسعاف، بعد تعرّض سيارة الإسعاف الوحيدة لحادثة سير خطيرة، وتعذّر تعويضها بسبب عدم توفر الجماعة الترابية على الاعتمادات المالية الكافية.
العربي الشريعي، رئيس المجلس الجماعي لأولاد فارس الحلة دائرة البروج، قال في تصريح لهسبريس إن المجلس الجماعي تسلّم اليوم سيارتي إسعاف من أفراد الجالية بالمهجر، احتفالا بذكرى المسيرة الخضراء في ظرفية استثنائية، خاصة من دولة إسبانيا وإيطاليا، "من الغيورين على منطقة أولاد فارس الحلة خاصة وقبيلة بني مسكين عامة".
واعتبر الشريعي أن توفير سيارتي إسعاف كان ثمرة لنداء الاستغاثة الذي سبق أن أطلقه عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك"، والذي "عرف تفاعلا إيجابيا وسريعا من قبل جميع المتتبعين، ومن الصحافة الإلكترونية؛ فضلا عن عدد من المواطنين بجماعة أولاد فارس الحلّة بالبروج أو من خارجها الذين تجاوبوا ماديا ومعنويا".
وأوضح العربي الشريعي أن هذه المبادرة، التي سبقتها من قبل فكرة استقبال حافلة للنقل المدرسي من إسبانيا، "انطلقت من قيمة التضامن التي ينبغي أن تعمّم على الجميع، خاصة أمام تعذّر اقتناء سيارة إسعاف من ميزانية الجماعة، التي لا تتوفر على اعتمادات مالية"، متوجّها بالشكر للمعنيين بقوله: "شكرا للجميع، والحمد لله أن في بلادنا الخير بعيدا عن الحسابات الضيقة".