بني ملال خنيفرة .. 6 وفيات و176 إصابة بكورونا

ياسين أوشن

أحصت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 176 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 18 حالة بإقليم بني ملال، و67 حالة بإقليم خريبكة، و25 حالة بإقليم خنيفرة، و51 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و15 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 11740 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما سجلت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء السبت، 86 حالة شفاء إضافية؛ منها 11 حالة بإقليم بني ملال، و17 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و3 حالات بإقليم خنيفرة، و32 حالة بإقليم خريبكة، و23 حالة بإقليم أزيلال، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة 10004 حالات.

وفي ما يخص الوفيات، فقد أحصت الجهة 6 حالات؛ 3 حالات بإقليم الفقيه بن صالح، وحالتان بإقليم خريبكة، وحالة واحدة بإقليم بني ملال، ليصل العدد الإجمالي إلى 275 وفاة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1461 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 115028 حالة.

يُذكر أن وزارة الصحة سجلت، السبت، 5836 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 252185 حالة في المغرب.