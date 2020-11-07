هذه مستجدات الحالة الوبائية في جهة الشرق

عبد الكريم هرواش من الناظور

رصدت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الشرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 686 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 16673 حالة.

وحسب المصدر ذاته فقد سجلت عمالة وجدة-أنجاد 336 حالة، يليها إقليم بركان بـ90 حالة، وإقليم جرسيف بـ86 حالة، وإقليم الناظور بـ77 حالة؛ فيما سجل إقليم جرادة 42 حالة، وإقليم الدريوش 32 حالة، وإقليم تاوريرت 19 حالة، وأخيرا إقليم فكيك 4 حالات.

وبلغ عدد ضحايا الوباء في جهة الشرق 348 حالة، بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال المدة ذاتها، منها 4 حالات بوجدة، و3 حالات بالناظور، وحالتان بجرادة، وحالة واحدة في كل من بركان وفكيك.

وفي السياق ذاته، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 9575 حالة، بعد التأكد من شفاء 144 مريضا من الفيروس التاجي في ظرف 24 ساعة الأخيرة، منهم 81 بالناظور، و54 ببركان، و6 حالات بوجدة، و3 حالات بفكيك.