تقليص زمن أنشطة الاقتصاد لاحتواء كورونا بوزان

هسبريس من وزان

قررت السلطة المحلية بمدينة وزان فرض حزمة من التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك على ضوء التتبع اليومي للوضعية الوبائية على صعيد عمالة إقليم وزان التي أصبحت تتسم بارتفاع مضطرد للحالات الايجابية المؤكدة.

وتتضمن الإجراءات الجديدة المقررة، إغلاق سوق الجملة للخضر والفواكه على الساعة الثانية بعد الزوال، وإغلاق السوق البلدي وكذا أسواق القرب على الساعة الثالثة بعد الزوال، على أن تغلق المحلات التجارية أبوابها في تمام الساعة السابعة مساء.

ونص القرار الجديد، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، على منع العرض التلفزيوني للمقابلات الرياضية بالمقاهي والمطاعم، ومنع مراسيم الجنائز والأعراس والمآتم والتجمعات العائلية بكل أصنافها، مع تعريض المخالفين لمتابعات قضائية.

وقال المصدر ذاته إن هذه الإجراءات تبقى سارية المفعول طيلة مدة خمسة عشر يوما، ابتداء من الأحد على الساعة السادسة مساء، مع إمكانية تمديد العمل بها على ضوء التطورات التي تعرفها الوضعية الوبائية وتقييمها من طرف اللجنة الإقليمية لليقظة.

وتهيب السلطة المحلية بجميع المواطنين توخي الحيطة والحذر والالتزام التام بوضع الكمامات بالطريقة الصحيحة، مع احترام التباعد الجسدي لتجنب الاكتظاظ في الشوارع والأماكن العمومية، حفاظا على صحة وأرواح سكان المدينة.