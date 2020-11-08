تدشين حزمة من المشاريع التنموية بإقليم ورزازات

محمد ايت حساين

جرى، صباح الأحد، إطلاق وتدشين العديد من المشاريع التنموية بعدد من الجماعات التابعة لإقليم ورزازات؛ وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء.

وفي هذا الإطار، قام عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، رفقة الوفد المرافق له، بتدشين مشروع بناء وتجهيز دار الطالبة بمركز جماعة سيروا، المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي يناهز 48 مليون درهم.

وقدمت للمسؤول الإقليمي والوفد المرافق له بالمناسبة مجموعة من الشروح حول برنامجين لبناء وتجهيز وإصلاح دور الطالبة والطالب بإقليم ورزازات؛ وذلك من أجل المساهمة في محاربة الهدر المدرسي، خاصة في صفوف الفتيات.

ويهم برنامج إصلاح وتهيئة دور الطالبة والطالب بالإقليم، الذي خصص له غلاف مالي إجمالي يقدر بـ6597410.73 درهما، الجماعات الترابية لتزناخت، وسكورة أهل الوسط، تلوات، إغرم نوكدال، إمي مولاون، غسات، أيت زينب، سيروا، تيدلي، وترميكت، بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتعاون الوطني، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن.

في المقابل تم تخصيص مبلغ مالي إجمالي يقدر بـ36664682.29 درهما لإنجاز خمس دور للطالب والطالبة بكل من الجماعة الترابية لترميكت، إزناكن، تندونت، وإمي نولاون، انتهت بها الأشغال باستثناء دار الطالب والطالبة بجماعة إمي نولاون، التي وصلت فيها نسبة تقدم الأشغال إلى 60 في المائة؛ بالإضافة إلى بناء ست دور للطالبة والطالب توفر 1000 سرير إضافي.

وبجماعة وسلسات، أشرف المنصوري على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال توسيع وتقوية المقطع الطرقي بين تزناخت وكركودة، بالطريق الوطنية رقم 10، على مسافة 18 كلم، بغلاف مالي قدره 43 مليون درهم، من تمويل وزارة التجهيز والنقل.

وبمدينة ورزازات، أشرف عامل الإقليم والوفد المرافق له على تدشين مشروع بناء وتجهيز فضاء للتعليم الأولي داخل مدرسة فضراكوم، تم بناؤه وتجهيزه بغلاف مالي يقدر بـ500 ألف درهم، بالإضافة إلى توزيع 49 حافلة للنقل المدرسي على جميع الجماعات التابعة للإقليم.

وحسب مسؤول في قسم العمل الاجتماعي بعمالة ورزازات فإن الحافلات التي تم توزيعها اليوم الأحد لفائدة الجماعات الترابية تم اقتناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قصد المساهمة في تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي في صفوف أبناء العالم القروي.

وكشف المتحدث ذاته أن الإقليم عرف قفزة كبيرة في ما يخص توفير حافلات النقل العمومي في السنتين الأخيرتين، لافتا إلى أنه كان يتوفر خلال يناير 2018 فقط على 54 حافلة للنقل المدرسي، وخلال شتنبر من السنة الجارية أصبح يتوفر على 234 حافلة، ومشيرا إلى أن هذا التطور نتيجة مجهود جماعي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وباقي المتدخلين والشركاء بالإقليم.

كما تم تدشين مشروع تأهيل مركز حمان الفطواكي للتكوين والملتقيات، ومركز الفرصة الثانية-الجيل الجديد بورزازات، مع تقديم مشروع بناء وتجهيز المركز الجهوي للتكوين في المهن الدامجة، وتوزيع 35 ألف كمامة على بعض المؤسسات بالإقليم.

وتم أيضا بمدينة ورزازات تدشين المنصة الإقليمية لإنعاش ومواكبة مبادرات الشباب لخلق المقاولات الذاتية بالإقليم، وتقديم برنامج إنجاز 22 فضاء للتعليم الأولي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع تقديم برنامج إصلاح دور الأمومة.