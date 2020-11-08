تفاصيل الحالة الوبائية في جهة بني ملال خنيفرة

ياسين أوشن

أحصت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 73 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 13 حالة بإقليم بني ملال، و32 حالة بإقليم خريبكة، و10 حالات بإقليم خنيفرة، وحالة واحدة بإقليم الفقيه بن صالح، و17 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 11813 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما سجلت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها مساء الأحد، 87 حالة شفاء إضافية؛ منها 3 حالات بإقليم بني ملال، و44 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و6 حالات بإقليم خنيفرة، و34 حالة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة 10091 حالة.

وفي ما يخص الوفيات، أحصت الجهة 4 حالات؛ 3 منها بإقليم الفقيه بن صالح، وحالة واحدة بإقليم خنيفرة، ليصل العدد الإجمالي إلى 279 وفاة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1443 حالة؛ كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 115153 حالة.

يُذكر أن وزارة الصحة سجلت، الأحد، 4596 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 256781 حالة في المغرب.