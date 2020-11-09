نقابة تطالب بتعميم تحاليل كورونا على الموظفين

هسبريس من الدار البيضاء

وجهت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل مراسلات إلى عدد من رؤساء مقاطعات مدينة الدار البيضاء، قصد حملهم على تعميم التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن مرض كوفيد، بعد تسجيل تزايد كبير في عدد الإصابات بالفيروس داخل أوساط الموظفين.

وواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه داخل مكاتب مقاطعات الصخور السوداء وعين السبع، ومجلس مدينة الدار البيضاء ومقاطعات أخرى، وهو ما دفع العاملين بهذه المؤسسات إلى مطالبة رؤساء المقاطعات باتخاذ إجراءات عاجلة من أجل السيطرة على الموقف.

وطالب موظفو مقاطعات الدار البيضاء بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من طرف المسؤولين الترابيين والمنتخبين ومصالح مندوبيات وزارة الصحة، من أجل السيطرة على تفشي الفيروس داخل الإدارات التابعة لهذه الأجهزة المنتخبة.

وقال مسؤول نقابي من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل إن النقابيين توجهوا بطلبات عاجلة إلى رؤساء المقاطعات والمسؤولين عن تدبير الموارد البشرية، من أجل تعميم اختبارات الكشف عن فيروس كورونا على الموظفين، خاصة مع تسجيل حالات إصابة جديدة بالدائرة المقربة من كبار مسؤولي هذه المؤسسات، إذ سجلت إصابات جديدة بمقاطعة الصخور السوداء نهاية الأسبوع.

يشار إلى أن مدينة الدار البيضاء سجلت، طوال أيام الأسبوع الماضي، أرقاما قياسية غير مسبوقة على مستوى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد؛ وهو ما دفع مسؤولي ولاية جهة الدار البيضاء سطات إلى تشديد الإجراءات الصحية الوقائية الاحترازية، على أمل السيطرة على تفشي الإصابات في أوساط ساكنة العاصمة الاقتصادية.