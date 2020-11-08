6 وفيات و280 إصابة جديدة في جهة الشرق

عبد الكريم هرواش من الناظور

رصدت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الشرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 280 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجدّ"، ليرتفعَ العددُ الإجمالي للمصابين إلى 16953 شخصا.

وحسب المصدر ذاته، فقد سجلتْ عمالة وجدة- أنجاد 92 حالة، يليها إقليمُ تاوريرت بـ62 حالة، وإقليم جرسيف بـ43 حالة، وإقليم فكيك بـ35 حالة، وإقليم بركان بـ30 حالة، فيما سجل إقليم الناظور 14 حالة، وإقليما الدريوش وجرادة حالتيْن بكلّ واحد منهما.

وارتفعت حصيلة المتعافين في الجهة ذاتها إلى 9778 بعد التأكّد من شفاء 203 حالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، منها 86 حالة بالنّاظور، و74 حالة ببركان، و18 حالة بجرادة، و15 حالة بجرسيف، و10 حالات بوجدة.

وتوفيت، خلال المدّة ذاتها، 6 حالات بسبب فيروس "كوفيد-19"، منها حالتان بكلّ من وجدة وبركان، وحالة واحدة بكلّ من الناظور والدريوش، ليصبح مجموع ضحايا الفيروس التاجي بجهة الشّرق 354 حالة منذ بداية تفشّيه فيها.