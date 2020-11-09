24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:5113:1616:0718:3219:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بنك فرنسا: الإغلاق سيلحق أضرارا أقل بالاقتصاد‎ (5.00)

  2. الوزاني .. من "احتجاجات اللطيف" إلى زعامة "الشورى والاستقلال"‎ (5.00)

  3. هل تتأثر علاقات الرباط وواشنطن بوصول بايدن إلى البيت الأبيض؟ (5.00)

  4. "خطاب المسيرة" يبعث رسائل بشأن الحدود البحرية للأقاليم الجنوبية‬ (5.00)

  5. الملك يرسم خارطة طريق بعد ترسيم الحدود البحرية قبالة الصحراء‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | الوضع الوبائي يعيد التشديد إلى مدينة القصر الكبير

الوضع الوبائي يعيد التشديد إلى مدينة القصر الكبير

الوضع الوبائي يعيد التشديد إلى مدينة القصر الكبير
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 نونبر 2020 - 14:10

بسبب ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، قررت السلطة المحلية بمدينة القصر الكبير فرض عدد من الإجراءات، ابتداء من الاثنين على الساعة السادسة مساء، لمدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد.

وشددت السلطة ذاتها على ضرورة التوفر على ورقة التنقل الاستثنائية التي تمنحها السلطة المحلية المختصة من وإلى مدينة القصر الكبير، باستثناء التنقلات ذات الطابع المهني كالموظفين ومستخدمي القطاع الخاص الملزمين بتقديم وثيقة أمر القيام بمهمة.

كما تقرر منع جميع أشكال التنقل اليومي (ناقلات أشخاص)، ما بين الساعة العاشرة ليلا والسادسة صباحا، دون التوفر على رخصة مسلمة من السلطة المحلية مع مراعاة الحالات الخاصة وخدمات نقل البضائع واللوجستيك.

وأعلنت السلطة المختصة عن إغلاق أسواق القرب على الساعة الرابعة بعد الزوال، ومنع التجمعات التي لا تحترم قواعد التباعد الاجتماعي، والتي لا يحمل أصحابها الكمامات في الفضاءات العمومية والحدائق العامة والمنتزهات، ومنع البث التلفزي للمقابلات الرياضية بالمقاهي والمطاعم والأماكن العمومية.

وفي السياق ذاته، جرى الإعلان عن إغلاق جميع المطاعم والمحلات التجارية والقيساريات على الساعة الثامنة ليلا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.