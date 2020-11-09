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كُتّاب وآراء
الوضع الوبائي يعيد التشديد إلى مدينة القصر الكبير
بسبب ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، قررت السلطة المحلية بمدينة القصر الكبير فرض عدد من الإجراءات، ابتداء من الاثنين على الساعة السادسة مساء، لمدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد.
وشددت السلطة ذاتها على ضرورة التوفر على ورقة التنقل الاستثنائية التي تمنحها السلطة المحلية المختصة من وإلى مدينة القصر الكبير، باستثناء التنقلات ذات الطابع المهني كالموظفين ومستخدمي القطاع الخاص الملزمين بتقديم وثيقة أمر القيام بمهمة.
كما تقرر منع جميع أشكال التنقل اليومي (ناقلات أشخاص)، ما بين الساعة العاشرة ليلا والسادسة صباحا، دون التوفر على رخصة مسلمة من السلطة المحلية مع مراعاة الحالات الخاصة وخدمات نقل البضائع واللوجستيك.
وأعلنت السلطة المختصة عن إغلاق أسواق القرب على الساعة الرابعة بعد الزوال، ومنع التجمعات التي لا تحترم قواعد التباعد الاجتماعي، والتي لا يحمل أصحابها الكمامات في الفضاءات العمومية والحدائق العامة والمنتزهات، ومنع البث التلفزي للمقابلات الرياضية بالمقاهي والمطاعم والأماكن العمومية.
وفي السياق ذاته، جرى الإعلان عن إغلاق جميع المطاعم والمحلات التجارية والقيساريات على الساعة الثامنة ليلا.