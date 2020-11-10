مشاريع صحية ورياضية ترى النور في ورزازات

محمد ايت حساين من تنغير

أشرف عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، الإثنين، على وضع حجر الأساس لإعادة بناء وتجهيز المركز الصحي الحضري "دوار الشمس" بحي المقاومة بمركز مدينة ورزازات، بحضور الكاتب العام للعمالة وجميع رؤساء المصالح الأمنية والخارجية ورئيسي المجلسين الإقليمي والبلدي.

المشروع رصد له مبلغ مالي إجمالي يقدر بـ2 مليون و170 ألف درهم، من تمويل الجماعة الترابية لمدينة ورزازات، بشراكة مع وزارة الصحة التي تكلفت بإنجاز الدراسات الخاصة بإعادة بناء وتجهيز هذه المؤسسة الصحية.

المشروع الذي سيتم بناؤه على مساحة تقدر بـ1144 مترا مربعا وتمتد مدة إنجازه على مدى 12 شهرا، يتكون من مجموعة من القاعات الطبية، وصيدلية، ومختبر للتحليلات الطبية، ومرافق صحية للموظفين، ومرافق صحية للمرضى والمرتفقين، بالإضافة إلى قاعات الاستقبال والانتظار.

وتم أيضا تدشين ملعب لكرة القدم مكسو بالعشب الاصطناعي بحي أيت كضيف بمدينة ورزازات، أنجز بغلاف مالي يقدر بـ3 ملايين و960 ألف درهم، على مساحة إجمالية تقدر بـ 6464 مترا مربعا، بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعة الترابية لمدينة ورزازات.

كما قدِّم للعامل والوفد المرافق له مشروع بناء مركز سوسيو رياضي مندمج للقرب صنف (C) بحي فضراكوم بالمدينة ذاتها، خصص له غلاف مالي إجمالي قدره 3 ملايين و500 ألف درهم، بتمويل من الوزارة المكلفة بقطاع الشباب والرياضة وجماعة ورزازات، ومشروع بناء مركب سوسيو رياضي مندمج للقرب صنف (C) بحي اسفوتاليل، بغلاف مالي قدره 3 ملايين و407 آلاف درهم، بتمويل من القطاع نفسه وجماعة ورزازات، بالإضافة إلى مشروع بناء المركب الرياضي متعدد التخصصات بحي القدس، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 2 مليون و98 ألف درهم، بتمويل من المؤسستين ذاتهما.

وتم تدشين هذه المشاريع الرياضية والصحية بمدينة ورزازات تخليدا للذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء، وذلك استكمالا للمشاريع التي تم تدشينها أمس الأحد بمجموعة من الجماعات الترابية التابعة لإقليم ورزازات.