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الرئيسية | جهات | 535 حالة شفاء من "كورونا" خلال يوم بإنزكان

535 حالة شفاء من "كورونا" خلال يوم بإنزكان

535 حالة شفاء من "كورونا" خلال يوم بإنزكان
رشيد بيجيكن من أكادير
الاثنين 09 نونبر 2020 - 20:15

أعلنت المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة شفاء 568 حالة من "كوفيد-19" إلى حدود الساعة الخامسة من بعد زوال الإثنين، منها رقم قياسي يومي غير مسبوق لعدد حالات الشفاء في عمالة إنزكان آيت ملول بلغ 535 حالة، فيما سُجّل تعافي 33 حالة الأخرى في إقليم تيزنيت، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمتعافين بعموم الجهة إلى 10497 منذ أول ظهور للوباء.

ووفق الحصيلة اليومية المعلنة، تم تسجيل 228 إصابة جديدة بالفيروس التاجي على صعيد الجهة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 14962 حالة.

وتوزعت الحالات الجديدة على أكادير إدواتنان بـ85 حالة، وإنزكان آيت ملول بـ46 حالة، واشتوكة آيت باها بـ31، وتيزنيت بـ27 حالة، وتارودانت بـ39 إصابة جديدة. ولم يتم تسجيل أي إصابة في إقليم طاطا خلال اليوميْن الأخيريْن.

وبخصوص الوفيات جراء "كوفيد-19" بالجهة، فقد بلغت خلال 24 ساعة الأخيرة 8 حالات، موزعة على عمالة أكادير إداوتنان بـ 3 حالات، وإقليم اشتوكة آيت باها بحالتيْن، وإقليم طاطا بحالتيْن، فيما سُجّلت حالة واحدة بتارودانت، ليصل مجموع حالات الوفاة بالجهة منذ إلى 247 وفاة منذ بداية الجائحة.

وأفادت المديرية الجهوية للصحة بأن إجمالي الحالات المستبعدة بعد إجراء التحاليل المخبرية بلغ 159 603 حالة، بينما ما يزال 4218 شخصا يخضعون للبروتوكول العلاجي الخاص بالوباء، سواء في إطار الحجر المنزلي أو بالمستشفيات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عادل الاثنين 09 نونبر 2020 - 20:22
اللقاح قريبا في الأسواق، انتهى الفيلم الأمريكي الذي أخرجه ترامب المقال ...
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