هذه مستجدّات حالة "وباء كورونا" بجهة الشّرق

عبد الكريم هرواش من الناظور

سجلت جهة الشرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 279 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع مجموعة الإصابات بالجهة منذ بداية تفشّي الجائحة إلى 17232 حالة.

وحسب معطيات المديرية الجهوية لوزارة الصحّة، فقد سجّلت عمالة وجدة-أنجاد 183 حالة، يليها إقليم الناظور بـ67 حالة، وإقليم جرسيف بـ11 حالة، وإقليم تاوريرت بـ8 حالات، وإقليم جرادة بـ5 حالات، فيما سجّل إقليما الدريوش وفكيك حالتين في كلّ واحد منهما، وإقليم بركان حالةً واحدة.

وارتفعت حصيلة المتعافين من "كوفيد-19" بجهة الشّرق إلى 9848 حالة، بعد التأكّد من شفاء 70 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، منها 56 حالة بإقليم الناظور، و14 حالة بإقليم جرسيف.

وسجلت جهة الشرق 12 حالة وفاة خلال المدّة ذاتها بسبب الفيروس التّاجي، منها 5 حالات بتاوريرت، و3 حالات بجرسيف، وحالتان بكلّ من الناظور ووجدة، لتصبح الحصيلة الإجمالية للوفيات بالجهة 366 حالة.