24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:5113:1616:0718:3219:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بنك فرنسا: الإغلاق سيلحق أضرارا أقل بالاقتصاد‎ (5.00)

  2. هل ينجح دونالد ترامب في قلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ (5.00)

  3. لودريان: فرنسا تحترم الدين الإسلامي وترفض إغلاق معبر الكركرات (5.00)

  4. منظمة الصحة ترحّب بلقاح "فايزر" ضد "كوفيد-19" (5.00)

  5. الوزاني .. من "احتجاجات اللطيف" إلى زعامة "الشورى والاستقلال"‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | هذه مستجدّات حالة "وباء كورونا" بجهة الشّرق

هذه مستجدّات حالة "وباء كورونا" بجهة الشّرق

هذه مستجدّات حالة "وباء كورونا" بجهة الشّرق
عبد الكريم هرواش من الناظور
الاثنين 09 نونبر 2020 - 21:15

سجلت جهة الشرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 279 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع مجموعة الإصابات بالجهة منذ بداية تفشّي الجائحة إلى 17232 حالة.

وحسب معطيات المديرية الجهوية لوزارة الصحّة، فقد سجّلت عمالة وجدة-أنجاد 183 حالة، يليها إقليم الناظور بـ67 حالة، وإقليم جرسيف بـ11 حالة، وإقليم تاوريرت بـ8 حالات، وإقليم جرادة بـ5 حالات، فيما سجّل إقليما الدريوش وفكيك حالتين في كلّ واحد منهما، وإقليم بركان حالةً واحدة.

وارتفعت حصيلة المتعافين من "كوفيد-19" بجهة الشّرق إلى 9848 حالة، بعد التأكّد من شفاء 70 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، منها 56 حالة بإقليم الناظور، و14 حالة بإقليم جرسيف.

وسجلت جهة الشرق 12 حالة وفاة خلال المدّة ذاتها بسبب الفيروس التّاجي، منها 5 حالات بتاوريرت، و3 حالات بجرسيف، وحالتان بكلّ من الناظور ووجدة، لتصبح الحصيلة الإجمالية للوفيات بالجهة 366 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.