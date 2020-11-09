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كُتّاب وآراء
جهة بني ملال .. 6 وفيات و83 إصابة بكورونا
أحصت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 83 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 8 حالات بإقليم بني ملال، و25 حالة بإقليم خريبكة، و26 حالة بإقليم خنيفرة، و12 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و12 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 11896 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.
كما سجلت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها مساء الاثنين، 119 حالة شفاء إضافية؛ منها 49 حالة بإقليم بني ملال، و31 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و8 حالات بإقليم خنيفرة، و6 حالات بإقليم خريبكة، و25 حالة بإقليم أزيلال، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة 10210 حالات.
وفي ما يخص الوفيات جراء "كوفيد-19"، فقد أحصت الجهة 6 حالات؛ حالتان بكل من إقليمي بني ملال وخريبكة، وحالة واحدة بكل من إقليمي خنيفرة وأزيلال، ليصل العدد الإجمالي إلى 285 وفاة.
وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1401 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 115321 حالة.
يُذكر أن وزارة الصحة سجلت، الاثنين، 3170 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 259951 حالة في المغرب.