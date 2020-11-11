عمالة تزنيت تفرض تدابير استثنائية لمحاربة كورونا

مصطفى البكار من تزنيت

اتخذت اللجنة الإقليمية المكلفة بتدبير جائحة كورونا بعمالة تزنيت، عقب اجتماعها المنعقد الثلاثاء لتقييم الوضعية الوبائية، جملة من التدابير الاحترازية الاستثنائية التي من شأنها الحد من انتشار رقعة الوباء داخل للإقليم، وذلك تزامنا مع الارتفاع الملحوظ الذي عرفه مؤخرا في عدد الإصابات المؤكدة، التي بلغت 102 حالة في ظرف أربعة أيام.

وقررت اللجنة، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، تشديد المراقبة بمداخل مدينة تزنيت ومطالبة الوافدين عليها من المدن والأقاليم الموبوءة بالإدلاء برخص التنقل المسلمة لهم من طرف السلطات المحلية المختصة.

كما تضمن البلاغ قرار منع العرض التلفزي للمقابلات الرياضية، خاصة كرة القدم، بكافة المقاهي الكائنة بمدينة تزنيت، إضافة إلى إغلاق الحدائق والساحات العمومية وفضاءات الألعاب الخاصة بالأطفال من الساعة السادسة مساء إلى السابعة صباحا.

وشدد بلاغ اللجنة الإقليمية لليقظة على الرفع من درجة المراقبة الصارمة لمدى احترام الإجراءات الوقائية المعمول بها، خصوصا وضع الكمامات الواقية والتباعد الجسدي، وذلك تحت طائلة اتخاذ العقوبات الزجرية المنصوص عليها قانونيا في حق المخالفين.

وأكد البلاغ أن مفعول هذه التدابير الاستثنائية سيكون ساريا طيلة مدة 14 يوما القادمة، ابتداء من يوم غد الأربعاء، مع إمكانية تمديد العمل بها أو تعزيزيها بإجراءات وقائية أخرى على ضوء التطورات التي قد تعرفها الوضعية الوبائية بالإقليم.