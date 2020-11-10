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كُتّاب وآراء
3 وفيات و133 إصابة جديدة في جهة بني ملال
أحصت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 133 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 38 حالة بإقليم بني ملال، و54 حالة بإقليم خريبكة، و9 حالات بإقليم خنيفرة، و19 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و13 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 12029 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.
كما سجلت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها مساء الثلاثاء، 136 حالة شفاء إضافية؛ منها 38 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و27 حالة بإقليم خنيفرة، و37 حالة بإقليم خريبكة، و34 حالة بإقليم أزيلال، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة 10353 حالة.
وفي ما يخص الوفيات جراء "كوفيد-19"، فقد أحصت الجهة 3 حالات؛ حالتان بإقليم خريبكة وحالة واحدة بإقليم خنيفرة، ليصل العدد الإجمالي إلى 288 وفاة.
وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1395 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 115543 حالة.
يُذكر أن وزارة الصحة سجلت، الثلاثاء، 5214 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 265165 حالة في المغرب.