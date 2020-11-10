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502 متعاف من كورونا في جهة الشرق خلال يوم

502 متعاف من كورونا في جهة الشرق خلال يوم
عبد الكريم هرواش من الناظور
الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 22:55

ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا المستجدّ بجهة الشّرق، وفق آخر تحديث لمعطيات الحالة الوبائية، إلى 17371 حالة، بعد تسجيل 139 حالة جديدة في ظرف 24 ساعة الأخيرة.

ووفق المعطيات ذاتها، فقد سجلت عمالة وجدة-أنجاد 88 حالة، يليها إقليم الناظور بـ22 حالة، وإقليم بركان بـ21 حالة، وإقليم تاوريرت بـ6 حالات، وإقليم جرسيف بحالتين، فيما خلت أقاليم الدريوش وجرادة وفكيك من أي إصابة بالفيروس في الساعات الأربع وعشرين الماضية.

وسجلت جهة الشرق خلال المدّة ذاتها 502 حالة شفاء، منها 151 حالة بتاوريرت، و108 حالات بوجدة، و75 حالة ببركان، و59 حالة بجرادة، و41 حالة بالدريوش، و38 حالة بجرسيف، و30 حالة بالناظور، ليصبح مجموع حالات الشفاء بالجهة 10350 حالة منذ بداية الجائحة.

وبلغ مجموع ضحايا "كوفيد-19" بالجهة ذاتها 379 حالة، بعد تسجيل 13 حالة وفاة في ظرف 24 ساعة الأخيرة، منها 5 حالات بوجدة، و3 حالات بجرادة، وحالتان في كل من الناظور وتاوريرت، وحالة واحدة بجرسيف.

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