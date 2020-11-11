حملات تحسيس لوقاية تلاميذ شيشاوة من "كورونا"

إبراهيم مغراوي من مراكش

انطلقت بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية بمدينة شيشاوة حملات تحسيسية تروم ترسيخ مبادئ الوقاية الصحية لدى التلاميذ، وتوعيتهم بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من "كوفيد-19"، وتوزيع عدد من الكمامات عليهم.

الحملة التي تنظمها السلطة المحلية والمصالح الأمنية والقوات المساعدة والوقاية المدينة، تنفيذا لتعليمات السلطة الإقليمية، شملت 5 مؤسسات تعليمية، وستستمر لتغطية 13 مؤسسة ابتدائية وإعدادية وثانوية.

وتروم هذه الحملات تحسيس المتعلمين بضرورة التباعد الجسدي وارتداء الكمامة والنظافة، واحترام القانون والابتعاد عن كل مظاهر الانحراف، وهي العوامل التي ساعدت على انخفاض الحالات المصابة بكورونا بمدينة شيشاوة.